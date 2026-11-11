Başkent Cakarta ile Bandung kentini birbirine bağlayan ve üçüncü yılını geride bırakan dev demiryolu hattında vagonların büyük bölümünün boş kalması, milyarlarca dolarlık borç yükünü ve hattı yeni şehirlere uzatma planlarını tehlikeye soktu.

Açılışından bu yana toplam 18,2 milyon kişiye hizmet veren hatta günlük yolcu trafiği 17 bin seviyesinde çakılı kaldı. Projenin başında hedeflenen günlük 61 binlik yolcu tahmininin neredeyse dörtte birinde kalınması, işletmeci konsorsiyum KCIC’nin planlarını altüst etti.

SEFER SAYISI ARTSA DA YOLCU SAYISI ARTTI

İşletmeci şirket, talebi canlandırmak adına sefer sayısını günde 14'ten 62'ye kadar çıkarsa da beklenen ilgi gelmedi. Sefer artışına rağmen yolcu sayısı aynı hızla yükselmeyince trenlerin ortalama doluluk oranı yüzde 61'den yüzde 45 seviyelerine kadar geriledi ve vagonlar çoğunlukla boş koltuklarla sefere çıktı.

Hızlı trenin beklenen ilgiyi görememesindeki en büyük etkenlerden biri ise güzergahın şehir merkezlerine doğrudan ulaşmaması oldu. Normal şartlarda 3 saat süren 142 kilometrelik yolu 45 dakikaya indiren hızlı tren, istasyonların şehir merkezlerinin dışında kalması nedeniyle avantajını kaybetti.

Yolcuların nihai varış noktalarına ulaşabilmek için banliyö hatlarına veya yerel trenlere aktarma yapmak zorunda kalması, zaman tasarrufunu ortadan kaldırarak yolcuları eski dizel hatlara yöneltti.