Çin'in aşırı nüfus sorununa çözüm olarak 85 milyar dolarlık (yaklaşık 3.1 trilyon TL) devasa bir yatırımla inşa edilen mega şehir, tek bir sebepten dolayı beklenen ilgiyi görmedi ve neredeyse bomboş kaldı.

Başkan Xi Jinping'in 2017'de başlattığı girişimden sekiz yıl sonra, başkent Pekin'in yaklaşık 110 kilometre güneyinde, Hebei Eyaleti'nde yer alan Xiong'an'ın, başarılı bir şehir olması için en önemli unsuru eksik: İçinde yaşayanlar! Devlet destekli şirketler ve bilimsel araştırma enstitülerinin bölgeye taşınması planlanıyor ancak birçok genç çalışan, buraya yerleşmeye pek sıcak bakmıyor.

YERLEŞMEMEK İÇİN TEK BİR ŞEYİ GEREKÇE GÖSTERİYORLAR

Bunun en büyük sebeplerinden biri de şehrin canlı bir sosyal hayatının olmaması. Uzun mesai saatlerine alışkın profesyoneller için sosyal hayat büyük önem taşıyor. İşvereninin kendisi Xiong'an'a gönderdiğini söyleyen bir kadın, buradaki yaşamını "sıkıcı" olarak tanımladı: "Gençler sürekli fazla mesai yapıyor ve eğlenmek ya da sosyalleşmek için fazla fırsat yok. Sevgili bulmak istiyorsanız, arkadaşlarınızın sizi birileriyle tanıştırmasını ummaktan başka çareniz yok."

YEŞİL, AKILLI VE İNOVATİF BİR ŞEHİR AMA BOMBOŞ

Xiong'an, Çin Devlet Başkanı'nın "miras şehir" vizyonu çerçevesinde; yeşil, akıllı ve inovatif bir altyapı ile planlandı. 85 milyar dolarlık yatırım; ulaşım ağları, yenilenebilir enerji sistemleri ve gelişmiş dijital bağlantılar gibi projelere ayrıldı.

Şehrin en dikkat çekici yapılarından biri 2020 yılında tamamlanan devasa tren garı. 13 peron ve 23 ray hattına sahip olan 475.200 metrekarelik bir alanı kaplayan bu istasyon, büyüklüğüyle hayranlık uyandırıyor. Ancak beklenen insan akışı henüz gerçekleşmediği için neredeyse ürkütücü bir sessizlik içinde.

Fütüristik gökdelenler ve yüksek katlı konutlarla dolu şehir, modern bir altyapıya sahip olsa da sokakları bomboş. Bazı bölgelerde inşaat çalışmaları devam ediyor ve mega projenin 2035 yılında tamamen bitirilmesi planlanıyor. Ancak pek çok kişi, Xiong'an'ın hiçbir zaman hayal edilen potansiyele ulaşıp ulaşmayacağını merak ediyor...