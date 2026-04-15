Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Hürmüz Boğazı'daki 15 Türk gemisinden 3'ünün Hürmüz Boğaz'ından çıktığını duyurdu.

Uraloğlu diğer 12 geminin 8'inin çıkmak için talepte bulunduğu ve 4'ünün talebi olmadığını söyledi.

Çıkma talebi olmayan 2 geminin enerji gemisi, diğer 2 geminin de gemiler arası taşımacılık yapan gemiler olduğunu vurguladı.

Çıkma talebi bulunan 8 geminin de Hürmüz Boğazı'ndan çıkması için çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN: 'TEMASLAR SÜRÜYOR'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da 'Hürmüz ile ilgili görüşmelerin sürdüğünü' vurguladı ve ABD ve İran arasında olası bir barış için telefon trafiğinin sürdüğü mesajını verdi.