İlk kez Sovyetler Birliği döneminde gündeme gelen ancak uzun yıllar çeşitli nedenlerle ilerleyemeyen proje, son yıllarda yeniden hız kazandı. Dünya Bankası ve diğer uluslararası kuruluşların desteğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında finansman, çevresel etki değerlendirmeleri ve teknik hazırlıklar sürerken, yetkililer projenin tamamlanmasının yaklaşık 10 yıl sürebileceğini belirtiyor.

256 METRELİK BARAJ KURULACAK

Kambarata-1 kapsamında Narin Nehri üzerine yaklaşık 256 metre yüksekliğinde dev bir baraj inşa edilecek. Kurulu gücü 1.860 megavat olarak planlanan tesis, tamamlandığında Orta Asya'nın en büyük hidroelektrik santrallerinden biri olacak. Proje sayesinde kış aylarında yaşanan enerji açığının azaltılması, yaz aylarında ise su kaynaklarının daha verimli kullanılması amaçlanıyor.

Dünya Bankası'na göre santral, yalnızca elektrik üretmeyecek; aynı zamanda güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir kaynakların sisteme entegrasyonunu da kolaylaştıracak. Bölgenin 2040 yılına kadar ciddi su kıtlığı riskiyle karşı karşıya kalabileceği belirtilirken, proje su yönetimi açısından da stratejik önem taşıyor.

7 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAMASI BEKLENİYOR

Yetkililer, inşaat ve işletme süreçleri boyunca yaklaşık 7 bin kişiye iş imkanı sağlanabileceğini öngörüyor. Elektrik üretimindeki artışın sanayi ve ekonomik büyümeye de katkı vermesi beklenirken, proje sayesinde ülkeler arasındaki enerji ticaretinin güçlenmesi hedefleniyor.

Maliyeti 4 milyar doların üzerine çıkabileceği belirtilen Kambarata-1 projesinin, tamamlandığında Orta Asya'daki enerji güvenliği ve su paylaşımı açısından yeni bir dönemin kapısını aralayabileceği değerlendiriliyor.