Küresel krizler ve ticaret savaşları gölgesinde dünyanın en güçlü üç ekonomisi Almanya, Fransa ve ABD'nin görünmeyen en büyük zayıf karnı resmi raporlarla ortaya çıktı. Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi (EESC) verilerine göre Almanya ve Fransa'nın da yer aldığı AB'de ilaç etken maddelerinin yüzde 80'e varan bölümü ile bitmiş ilaçların yüzde 40'ı Çin ve Hindistan'dan tedarik ediliyor. ABD Farmakope (USP) raporuna göre ise ABD'deki onaylı ilaçların temel başlangıç maddelerinin yüzde 41'i yalnızca Çin'den, yüzde 16'sı ise Hindistan'dan temin ediliyor.

TİCARİ STOKLAR EN FAZLA 2-3 AY DAYANIYOR

Uluslararası tedarik otoritelerinin verilerine göre sistem doğrudan ecza depoları ve hastanelerin ticari stok döngüsüne dayanıyor. Olası bir savaş, deniz yollarının kapanması veya ihracat kısıtlaması durumunda; ağrı kesici, tansiyon ve diyabet gibi rutin ilaç stokları en fazla 3 ay (90 gün) dayanabiliyor. Kış aylarında talebin arttığı çocuk ilaçları ve kritik antibiyotiklerde ise bu süre 1,5 ila 2 aya (45-60 gün) kadar düşüyor.

EN TEMEL İLAÇLARDA TEK TEDARİKÇİYE MAHKÛMLAR

Avrupa jenerik ilaç endüstrisi birliği (Medicines for Europe) verileri, kritik ilaçların yüzde 46'sının yalnızca tek bir tedarikçiye bağlı olduğunu gösteriyor. Almanya Federal İlaç ve Tıbbi Cihaz Enstitüsü (BfArM) verilerine göre ise ülkede "hayati" olarak sınıflandırılan 56 ilaç etken maddesinden 20'sinin küresel üretimi yalnızca Çin'de yoğunlaşmış durumda. Bugün tüm Batı dünyasında büyük ölçekli penisilin ham maddesi üretebilen tek tesis Avusturya'nın Kundl kasabasında bulunuyor.

ALMANYA VE FRANSA'DAN "SAVUNMA ZAFİYETİ" BİLDİRİSİ

Tablonun ciddiyeti üzerine Almanya, Fransa, Belçika ve İspanya'nın da aralarında yer aldığı 11 AB ülkesinin sağlık bakanı ortak bir bildiri yayımlayarak, Çin'e olan ilaç bağımlılığını "kıtanın savunmasındaki en zayıf nokta" olarak tanımladı. Avrupa Birliği üretimi kıtaya geri çekmek için Kritik İlaçlar Yasası'nı devreye soksa da üretimin Asya'ya kıyasla yüzde 30-40 daha maliyetli olması ve yeni tesislerin kurulmasının yıllar alması nedeniyle, bu üç dev ülkenin olası krizlere karşı savunmasız kalmaya devam edeceği vurgulanıyor.