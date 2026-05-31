Avrupa'da demiryolu ulaşımına yönelik yatırımlar sürerken, Prag ile Kopenhag arasında uzun yılların ardından yeniden doğrudan tren bağlantısı kuruldu. Yeni hat, Prag'dan Hamburg üzerinden Kopenhag'a ulaşarak Çekya, Almanya ve Danimarka'yı tek bir yolculukla birbirine bağlıyor.

GÜNDE 2 SEFER DÜZENLENİYOR

Çek Demiryolları, Prag ile Hamburg arasında günde iki karşılıklı sefer başlattı. Bu seferlerden biri Kopenhag'a kadar devam ediyor. Trenler ayrıca Dresden ve Berlin'de de duruyor.

Prag-Hamburg yolculuğu 6 saat 41 dakika sürerken, Prag-Kopenhag arası yaklaşık 13 saatte tamamlanıyor. Saatte 230 kilometre hıza ulaşabilen ComfortJet trenlerinde restoran, Wi-Fi, bisiklet alanı ve çocuk bölümleri bulunuyor. Yeni bağlantı, Avrupa Komisyonu'nun desteklediği 10 pilot demiryolu projesinden biri olarak dikkat çekiyor.