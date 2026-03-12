

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yayımlanan güncel verilere göre, Avrupa Birliği ülkelerinde 16 yaş ve üzerindeki nüfusun yüzde 50,6’sı 2024 yılı boyunca herhangi bir toplu taşıma hizmetinden faydalanmadı. Aynı yıl içerisinde AB nüfusunun yüzde 10,7’si toplu taşıma araçlarını her gün kullanırken, yüzde 11,6’sı haftada bir, yüzde 10’u ayda bir ve yüzde 17,1’i ise ayda birden daha seyrek kullandığını belirtti.

AB ülkeleri arasında toplu taşımayı hiç kullanmayanların oranı en yüksek yüzde 85 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) kaydedildi. Bu oran İtalya’da yüzde 68, Portekiz’de yüzde 67,8, Fransa’da yüzde 65,1, Slovenya’da yüzde 61,6 ve Yunanistan’da yüzde 61,3 olarak ölçüldü.

Toplu taşımayı hiç kullanmayanların oranının en düşük olduğu ülke ise yüzde 15,7 ile kişi başına gelirin en yüksek olduğu AB ülkesi Lüksemburg oldu. Lüksemburg’un ardından yüzde 26,6 ile Estonya ve yüzde 26,7 ile İsveç geldi.

HAFTALIK KULLANIMDA LÜKSEMBURG ÖNDE

Toplu taşıma araçlarını haftada en az bir kez kullananların oranı Lüksemburg’da en yüksek seviyede ölçüldü. Bu ülkede nüfusun yüzde 23,1’i toplu taşımayı haftalık olarak kullanırken, Lüksemburg’u yüzde 19,2 ile Letonya ve yüzde 18,2 ile Estonya takip etti.