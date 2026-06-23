Küresel sermaye ve milyoner göçü, Avrupa'daki geleneksel kalelerini terk ederek yönünü tamamen değiştirdi. Yatırım danışmanlığı şirketi Henley & Partners tarafından yayımlanan "2026 Özel Varlık Göçü Raporu", Avrupa genelinde servet akışlarının radikal bir şekilde yeniden konumlandığını gösteriyor.

Rapora göre, hareketli sermayeyi çekmeyi başaran vizyoner ülkeler ile varlıklı sakinlerini elde tutma konusunda kan kaybeden kıtanın dev ekonomileri arasında uçurum her geçen gün derinleşiyor.

Klasik sayım bitti: "Varlık hareketliliği rekabet puanı" devri

2026 raporuyla birlikte milyoner göçünü izlemede geleneksel yöntemler terk edildi. Ülkelerin çekiciliğini ölçmek için; vergilendirme, hukukun üstünlüğü, yaşam kalitesi ve siyasi istikrar gibi kriterleri baz alan 100 puanlık yeni bir endeks getirildi.

Avrupa'da milyonerlerin radarındaki en rekabetçi ve cazip ilk 6 ülke şu şekilde sıralandı:

Kıbrıs Adası: 73,5 Puan (Avrupa Birincisi)

Hollanda: 72,8 Puan

Portekiz: 72,5 Puan

İtalya: 72,3 Puan

İsviçre: 70,8 Puan

Yunanistan: 70,5 Puan

Zenginlerin yeni sığınakları: İtalya, Yunanistan ve İsviçre

Küçük devletler puanlama avantajıyla önde görünse de, büyük sermaye akışını asıl göğüsleyen 3 ülke öne çıkıyor:

İtalya (Milano Faktörü): Avrupa'nın üçüncü büyük ekonomisi; yeni sakinler için uygulanan "sabit/düz vergi" (flat-tax) avantajı, cazip miras vergisi muafiyetleri ve doğrudan AB pazarına erişim imkanı sunuyor. Milano ise bu sayede küresel finansın ve aile ofislerinin (family office) yeni merkezi konumuna yükseliyor.

Yunanistan: İspanya’nın popüler "altın vize" programını sonlandırması ve Portekiz’in gayrimenkul yatırımıyla vatandaşlık programından geri adım atması, milyonerleri doğrudan Yunanistan'a yöneltti. Atina, göç piyasasındaki bu boşluğu en iyi değerlendiren ülke oldu.

İsviçre: Küresel çaptaki jeopolitik belirsizliklerin ve çatışmaların tırmandığı bu dönemde, sarsılmaz siyasi istikrarı sayesinde zenginlerin güvenli limanı olma rolünü başarıyla sürdürüyor.

İngiltere, Almanya ve Fransa kan kaybediyor

Listenin diğer ucunda ise vergi baskıları ve mali belirsizlikler nedeniyle cazibesini yitiren Almanya, Norveç, Fransa ve Birleşik Krallık (İngiltere) yer alıyor.

🇬🇧 İngiltere’den Büyük Kaçış: Sermaye çıkışının en ağır yaşandığı yer İngiltere oldu. Ülkeyi terk etmek isteyen varlıklı İngiliz sakinlerinin Henley’e yaptığı başvuru sayısı bir yılda %15 arttı. Geçmişte milyoner alan İngiltere, bugün en çok zengin kaybeden ilk 5 kaynak pazardan biri haline geldi.

Neden Kaçıyorlar? Bu dramatik çöküşün arkasında; İngiltere'deki yerleşik olmayan kişilere yönelik "non-dom" vergi rejiminin kaldırılması, miras vergisi değişiklikleri, "Tier 1 Yatırımcı" vize programının kapatılması ve kronikleşen ekonomik istikrarsızlık yatıyor. Benzer bir göç dalgası ve yer değiştirme arzusu Almanya ve Fransa’da da alarm verici düzeyde yükseliyor.