Letonya, Litvanya ve Estonya’da elektrik fiyatları son bir haftada rekor seviyelere ulaştı. Enerji devi Latvenergo’nun verilerine göre, "NordBalt" hattındaki kesinti ve duran rüzgar santralleri bölgeyi karanlık bir ekonomik tabloyla baş başa bıraktı.

Baltık ülkeleri, enerji arzında son yılların en sert fiyat dalgalanmalarından birini yaşıyor. Geçen hafta boyunca Estonya'da elektrik fiyatları %49 artarken, Letonya'da %41, Litvanya'da ise %13'lük bir sıçrama kaydedildi. Nord Pool sistemindeki megavat saat (MWh) başına ortalama fiyat ise %37 artarak 61,97 euroya yükseldi.

"NORDBALT" TAMAMEN DEVRE DIŞI

Fiyatları tetikleyen en büyük etken, Litvanya ile İsveç'i birbirine bağlayan stratejik "NordBalt" elektrik şebekesinin bakım çalışmaları nedeniyle tamamen kapatılması oldu. 28 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında iletim kapasitesinin 700 MW'tan sıfıra inmesi, bölgenin ucuz enerjiye erişimini tamamen kesti.

RÜZGAR DURDU, ONARIM UZADI

Enerji uzmanları, krizin derinleşmesinin ardındaki diğer teknik nedenleri şöyle sıralıyor:

Düşük Rüzgar Verimi: Rüzgar enerjisi santrallerindeki üretimin azalması, yenilenebilir kaynaklara güvenen bölgeyi zor durumda bıraktı.

8 Nisan Alarmı: Estonya ve Letonya arasındaki ara bağlantıdaki onarım çalışmaları 8 Nisan'a kadar uzatıldı. 72 MW'lık kapasite kısıtlamasının sürmesi, fiyat farklılıklarını körüklüyor.

Bağlantı Sorunları: İsveç'in dördüncü ticaret bölgesi (SE4) ile yaşanan kapasite sınırları, ithalat olanağını kısıtlamaya devam ediyor.