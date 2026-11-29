İskandinavya'nın kuzeyinde yer alan "Treriksröset" anıtı, Norveç, İsveç ve Finlandiya sınırlarının kesiştiği dünyadaki tek ortak coğrafi nokta olarak hizmet veriyor. Goldajärvi Gölü kıyısındaki bu beton anıtın etrafında sadece üç adım atan bir kişi, saniyeler içinde üç farklı ülkenin topraklarına geçmiş oluyor.

SINIRLAR GÖLÜN ORTASINDA KESİŞİYOR

Üç ülkenin sınırlarının tam ortasında birleştiği bu nokta, yapay bir taş ve beton yığını üzerinde yükselen Treriksröset anıtıyla işaretleniyor. 1926 yılında inşa edilen bu dairesel beton anıt, gölün sığ bir kesiminde yer alıyor. Ziyaretçiler, anıtın etrafını çevreleyen özel ahşap yürüyüş platformu sayesinde ıslanmadan bu üçlü sınırı yürüyerek turlayabiliyor.

SAAT DİLİMLERİ NASIL DEĞİŞİYOR?

Anıtın etrafında atılan her adım, sadece ülke sınırlarını değil aynı zamanda zaman dilimlerini de doğrudan değiştiriyor. Norveç ve İsveç aynı saat dilimini (Orta Avrupa Saati) kullanırken, Finlandiya bir saat ilerideki (Doğu Avrupa Saati) zaman diliminde bulunuyor. Anıtın etrafında yürüyen bir kişi, sadece birkaç saniye içinde bir saat ileriye veya geriye gitmiş oluyor.

PASAPORT VEYA VİZE GEREKİYOR MU?

Schengen Bölgesi ve İskandinav ülkeleri arasındaki serbest dolaşım anlaşmaları sayesinde, bu sınır noktasında herhangi bir resmi kontrol veya gümrük kapısı bulunmuyor. Ziyaretçiler, hiçbir engelle veya pasaport kontrolüyle karşılaşmadan ülkeler arasında serbestçe yürüyebiliyor. Bu durum, bölgeyi maceraperestler ve turistler için son derece cazip bir gezi noktası haline getiriyor.

Dünyanın bu en kuzeydeki sınır kesişim noktasına ulaşmak, coğrafi konumu nedeniyle oldukça zorlu bir yolculuk gerektiriyor. Ziyaretçiler, Finlandiya'nın Kilpisjärvi köyünden kalkan teknelerle gölü geçtikten sonra yaklaşık 3 kilometrelik bir yürüyüşle anıta ulaşabiliyor. Kış aylarında ise donan göl üzerinde kayak yaparak veya kar motosikletleriyle bu noktaya ulaşım sağlanıyor.