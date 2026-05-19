Dünya genelinde gelir adaletsizliği ve ultra lüks tüketim çılgınlığı her geçen gün yeni bir boyuta ulaşıyor. Otomotiv sektörünün zirvesindeki Rolls-Royce firmasının ürettiği özel bir modeli, almaya yetmeyecek ülkeler bulunuyor.

32 MİLYON DOLARLIK YÜRÜYEN SERVET

İngiliz lüks otomobil üreticisi Rolls-Royce'un sadece 4 adet ürettiği "La Rose Noire Droptail" modeli, yaklaşık 32 milyon dolarlık (güncel kurla yaklaşık 1 milyar 458 milyon Türk Lirası) fiyatıyla dünyanın en pahalı sıfır kilometreli otomobili unvanını elinde bulunduruyor. El işçiliği ahşap kaplamaları ve ışığa göre renk değiştiren özel boyasıyla dikkat çeken bu araç, sadece lüksün değil, küresel sermaye gücünün de yeni bir sembolü haline geldi. Ancak bu rakam, küresel ekonomideki korkunç bir tezatı da ortaya çıkardı.

TEK BİR ARABA İÇİN İFLAS EDECEK DEVLETLER VAR

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası verilerine göre, dünyadaki bazı ada ülkelerinin yıllık devlet bütçeleri ve nakit rezervleri bu arabanın fiyatıyla neredeyse kafa kafaya geliyor ya da altında kalıyor.

Büyük Okyanus'ta yer alan 11 bin nüfuslu Tuvalu, bu durumun en somut örneği. Tuvalu'nun yıllık resmi devlet bütçesi ve harcanabilir nakit gücü 30-35 milyon dolar civarında seyrediyor. Yani Tuvalu Hükümeti, ülkedeki tüm memur maaşlarını, sağlık, eğitim ve ithal gıda harcamalarını tamamen durdurup tüm bütçesini tek bir nesneye yatırsa, ancak bir adet Rolls-Royce Droptail satın alabiliyor. Benzer şekilde, dünyanın en küçük ada ülkesi olan Nauru da tek bir lüks harcamayla tüm ülke ekonomisini batırabilecek sınırda yer alıyor.

ÖZEL STATÜLÜ BÖLGELERİN GÜCÜ YETMİYOR

Eğer Birleşmiş Monetler üyesi olmayan ancak kendi iç bütçesini yöneten yarı bağımsız bölgeler de hesaba katılırsa, durum daha da vahim bir hal alıyor. Örneğin Pasifik'teki Niue adasının yıllık toplam bütçesi 20 milyon doların bile altında. Bu da demek oluyor ki, tüm adadaki devlet varlıkları satışa çıkarılsa dahi, bu hiper lüks otomobili satın almaya yetmiyor.

SERBEST PİYASA MI, KÜRESEL ADALETSİZLİK Mİ?

Dünyanın en zengin %0.001'lik kesimindeki bir milyarderin garajını süsleyen tek bir oyuncağın, binlerce insanın yaşadığı bir devletin yıllık bütçesine, harcamasına ve ömrüne bedel olması, ekonomi çevrelerinde büyük bir tartışma konusu.