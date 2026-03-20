ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu’daki müttefiklerine yönelik devasa bir askeri sevkiyat paketine yeşil ışık yakarak Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt ve Ürdün’e toplam değeri 16 milyar doları aşan silah satışını onayladı.

Pentagon’un İran ile devam eden çatışmalar gerekçesiyle 200 milyar dolarlık ek bütçe talep etmesinin hemen ardından gelen bu karar, bölgedeki askeri hareketliliğin boyutunu gözler önüne serdi.

EN BÜYÜK PAYI BAE ALDI

Satış paketinin en büyük payını 8,4 milyar dolarla BAE alırken, bu kapsamda F-16 mühimmatları, radar sistemleri ve AMRAAM füzelerinin teslimatı öngörülüyor. Kuveyt için yaklaşık 8 milyar dolar değerinde hava ve füze savunma radarlarının satışına onay veren Bakanlık, Ürdün’e ise 70 milyon dolarlık uçak ve mühimmat desteği sağlanacağını duyurdu.

Kongre’ye resmi bildirimi yapılan bu sevkiyatlar, ABD’nin 28 Şubat’ta İran’a yönelik operasyonlarını başlatmasından bu yana onaylanan en büyük çaplı askeri satış olma özelliğini taşıyor.

Silah satışının İran'a karşı saldırı başlatılmasının ardından yoğunlaşması dikkat çekti

ABD VE İSRAİL TANSİYONU YÜKSELTTİ

İsrail’in, İran’ın nükleer kapasitesini imha etme gerekçesiyle gerçekleştirdiği hava operasyonlarına Tahran yönetiminin balistik füzelerle karşılık vermesi, bölgeyi topyekûn bir savaşın eşiğine getirdi. Özellikle Haziran 2025’te yaşanan "On İki Gün Savaşı" ve ardından 28 Şubat 2026’da ABD destekli başlatılan geniş çaplı operasyonlar, çatışmanın seyrini kökten değiştirerek İran'ın askeri komuta kademesinde ağır kayıplara yol açtı.

Savaşın Lübnan cephesine sıçraması ve İsrail’in Hizbullah’a yönelik başlattığı kara harekâtı, bölgedeki insani krizi derinleştirirken milyonlarca sivilin yerinden edilmesine neden oldu.

İran’ın misilleme olarak Hürmüz Boğazı’nı kapatması ve komşu ülkelerdeki enerji tesislerini hedef alması ise küresel enerji piyasalarında büyük bir sarsıntı yarattı.

Günümüzde Mart 2026 itibarıyla çatışmalar düşük yoğunluklu da olsa devam ederken, uluslararası toplumun kalıcı bir ateşkes tesisi için yürüttüğü diplomatik temaslar henüz kesin bir sonuç vermedi.