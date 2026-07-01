Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi Uzunyol Caddesi'nde apartmanın üçüncü katında yaşayan 47 yaşındaki Nafiz Özçil, henüz belirlenemeyen bir nedenle evinin balkonundan dengesini kaybederek birinci kattaki komşusunun balkonuna düştü.
Özçil'in düştüğünü fark eden yakınlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Özçil, acil olarak özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak talihsiz adam, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.