Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) bünyesindeki 2025/469570 kayıt numaralı ihale kapsamında usulsüzlük saptanan firmalar, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu uyarınca cezalandırıldı. Bakanlık tarafından alınan karar doğrultusunda, söz konusu şirketlerin ve ortaklarının bir yıl boyunca tüm kamu ihalelerine girişi tamamen yasaklandı.

YASAK KAPSAMINA ALINAN ŞİRKETLER BELLİ OLDU

enerjigunlugu.net'te yer alan habere göre, resmi kayıtlara göre ihalelerden men edilen firmalar ve merkezleri şu şekilde açıklandı: Diyarbakır merkezli New Megapol İnşaat Limited Şirketi, İstanbul merkezli Tekkon Konfeksiyon Sanayi Ticaret Limited Şirketi ve Nevşehir merkezli Teknobis Bilişim Bilgisayar Sistemleri Limited Şirketi.

4735 SAYILI KANUN UYGULANDI

Yasaklama kararlarının yasal dayanağı olarak 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu gösterildi. Ankara Çankaya merkezli TPAO Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü ihale sürecindeki ihlaller nedeniyle verilen bu karar, şirketlerin bir yıl süreyle kamu kurumları tarafından düzenlenen hiçbir ihalede yer alamayacağını kesinleştirdi. Kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte yasaklı kayıt numaraları sistem üzerinden tüm kamu birimlerine iletildi.