Ludmila’yı öldüren25 yaşında bir Türk

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da işlenen vahşi cinayetin kurbanı, St. Petersburg’dan İstanbul aktarmalı olarak Sırbistan’a gelen 28 yaşındaki Rus fotomodel Ludmila Turkova oldu. Bir haftadır kayıp olan Turkova’nın cansız bedeni, boğulduktan sonra bir bavula konularak su kanalına atılmış halde bulundu.

Cinayetin faili olarak belirlenen 2001 doğumlu Türk vatandaşı K.E., Nikola Tesla Havalimanı’ndan yurt dışına kaçmaya çalışırken uçaktan indirilerek gözaltına alındı. Güvenlik kameraları ikiliyi cinayet öncesinde birlikte görüntülemişti.

Jane Ross Afgan bir caninin kurbanı oldu

Yunanistan’ın başkenti Atina’da, Sırbistan’daki olayla aynı gün kan donduran bir başka bavul cinayeti daha yaşandı. 38 yaşındaki İskoç vatandaşı Jane Ross, vahşice katledildikten sonra bavula yerleştirilerek boş bir araziye terk edildi. Yapılan titiz incelemeler sonucunda cinayetin failinin Afganistan uyruklu bir şahıs olduğu tespit edildi. Atina polisinin yürüttüğü operasyonla kıskıvrak yakalanan katil zanlısı, işlediği cinayeti itiraf ederken, benzer yöntemlerle işlenen bu vahşet dünya gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Ayşe Tokyaz’ın katili eski bir polis memuru

VAHŞİ cinayetlerin Türkiye ayağında ise İstanbul Eyüpsultan’da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz hayattan koparıldı. Genç kız, eski sevgilisi olan bir polis memuru tarafından vahşice öldürüldükten sonra bir valize sığdırılarak yol kenarındaki ıssız bir alana bırakıldı. Talihsiz öğrencinin cesedi çevredekilerin ihbarı üzerine bulunurken, katil zanlısı kısa sürede yakalanarak adalete teslim edildi. Benzer yöntemlerle işlenen bu üç cinayet, kadınlara yönelik şiddetin sınır tanımayan dehşetini gözler önüne serdi.