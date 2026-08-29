Uganda'da 3 yaşında hayatını kaybeden Tooro Krallığı'nın hükümdarı Kral Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, 34 yaşında hayatını kaybetti.

Dünyanın en genç kralı olarak tahta çıkan kral 21. yüzyılın ölen en genç kralı olarak da tarihe geçti.

Vefat haberini Perşembe günü geç saatlerde duyuran Tooro'nun bölgesel lideri Calvin Armstrong Rwomiire Akiiki, sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Lider "Tooro Omukama'sı Majesteleri Kral Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV'ün vefatını derin bir üzüntü ve ağır bir yürekle duyuruyorum" ifadelerini kullandı.

TAHTTA VARİS KRİZİ

Akiiki, kralın ölüm nedenini belirtmezken cenaze ve yas süreçlerine dair ayrıntıların daha sonra açıklanacağını bildirdi.

Akiiki, bölge halkına "bu zor zamanda birlik içinde sakin kalın ve kralın ruhu için dua edin çağrısında bulundu.

Bölgesel lider, bugüne kadar evlenmemiş olan genç kralın ardından krallığın geleceği hakkında da dikkat çekici bir açıklama yaptı.

Akiiki, "Tacın sürekliliği güvence altındadır. Majesteleri arkasında, kimliği Tooro krallığının gelenek ve göreneklerine uygun olarak doğru zamanda resmi olarak açıklanacak bir Prens varis bırakmıştır" dedi.

Ölüm haberinin öncesinde Uganda medyasında yer alan haberlerde, bir hükümet bakanının Kral Oyo'nun ciddi şekilde hasta olduğunu ve ABD'de tedavi gördüğünü söylediği aktarılmıştı.,

KRAL OYO NYİMBA KİMDİR?

16 Nisan 1992 doğumlu olan Oyo, merhum Omukama Patrick David Matthew Kaboyo Olimi III ve Kraliçe Best Kemigisa Kaboyo'nun ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi.

Babasının vefatının ardından 1995 yılında, Uganda'nın batısında Kongo sınırına yakın bir bölgede bulunan Tooro'da henüz 3 yaşındayken tahta çıktı.

Guinness Dünya Rekorlar Kitabı, 2025 yılındaki son güncellemesinde Oyo'nun yaşayan en genç hüküm süren hükümdar olduğunu teyit etmişti.

Çocukluk yıllarında annesinin yanı sıra, 2010 yılında Fort Portal'da düzenlenen 18. yaş günü kutlamasına da katılan Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni kendisine danışmanlık yaptı.

Eski Libya lideri Muammer Kaddafi de hükümdarlığı sırasında Tooro'yu sık sık ziyaret eden isimler arasındaydı.

TAHT OYUNLARI

İngiltere'deki Winchester Üniversitesi'nde eğitimini tamamlayan Kral Oyo'nun ülkeden uzakta geçirdiği bu dönem, 2015 yılında kuzeni Prens David Kijanangoma'nın kendisini bölgeyi ihmal etmekle suçlayarak taht üzerinde hak iddia etmesine neden olmuştu.

Spor tutkusu ve Arsenal taraftarlığıyla bilinen Kral Oyo; HIV ile mücadele, çevre koruma, turizm ve iklim değişikliği gibi alanlarda aktif rol aldı.

Kral, turizm potansiyeline ve iklim risklerine dikkat çekmek amacıyla 2022 yılında Rwenzori Dağları'na bir tırmanış gerçekleştirdi.

Uganda, 1986'dan bu yana Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni tarafından yönetilen bir cumhuriyet olsa da, 1962'deki bağımsızlık sonrası yasaklanan ve 1993'te yeniden tanınan geleneksel krallıklar, sembolik güçlerine rağmen ülkede yüksek kültürel ve sosyal etkiye sahip olmayı sürdürüyor.