İngiltere'nin Cambridgeshire bölgesine bağlı Huntingdon kasabasındaki Johnsons of Old Hurst Hayvanat Bahçesi'nde, 3 yaşındaki bir çocuğun timsah kafesine fırlatılmasıyla yürekler ağıza geldi.

Bir saldırgan tarafından tarafından timsahların bulunduğu alana fırlatılan 3 yaşındaki çocuk, 55 yaşındaki hayvanat bahçesi görevlisi Tracey Johnson'ın tehlikeyi göze alarak kafese atlaması ve çocuğu çıkarmasıyla kurtarıldı.

Saat 13.30 sıralarında gelen ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Cambridge'deki Addenbrooke’s Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuğun perşembe gecesi itibarıyla durumunun kritik ancak stabil olduğu açıklandı.

SALDIRGAN SERBEST BIRAKILDI

Cambridgeshire Polis Teşkilatından Dedektif Müfettiş Verity McCann, olay hakkında soruşturma başlatıldığını ve incelemelerin sürdüğünü belirterek, uzman ekiplerin aileye destek sağladığını ifade etti.

Olayın ardından 30 yaşındaki saldırgan, adam öldürmeye teşebbüs şüphesiyle gözaltına alındı.

Ancak şüphelinin, ifade vermeye uygun olmadığı gerekçesiyle 18 Eylül'e kadar kefaletle serbest bırakıldığı bildirildi.

TİMSAH KAFESİ KAPATILDI

Olayın ertesi günü tesis bünyesindeki çiftlik mağazası ve kafe ziyaretçilere açık kalırken, timsahların bulunduğu barınağın ikinci bir duyuruya kadar kapalı tutulacağı öğrenildi.

Tuzlu su timsahları, Siyam timsahları, kaymanlar ve Amerikan timsahlarının bulunduğu hayvanat bahçesi, Andrew ve Tracey Johnson çifti ile oğulları Ed ve George tarafından işletiliyor.

ITV kanalında yayınlanan bir televizyon programına da konu olan tesisteki timsahlar, etrafı tropikal bitkilerle çevrili geniş havuzları gören metal çitli yürüyüş yollarına sahip dönüştürülmüş bir ahırda tutuluyor.

Cuma günü personeli ve ailesiyle görüşen Tracey Johnson, mağdur çocuğun ailesiyle bir araya geldi. Tracey, acılı anneye bir buket gül getirdi.