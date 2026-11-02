Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 3 yaşındaki çocuğunu sokakta darbeden anne A.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çocuk ise koruma altına alındı.
Olay, bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği darp görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasıyla ortaya çıktı. Görüntüler üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
İncelemede kadının bölgeye otomobille geldiği belirlendi. Görüntülere yansıyan otomobilin plaka ve tescil bilgilerinden kimliği tespit edilen A.M.'nin, darbettiği çocuğun annesi olduğu saptandı.
İkamet ettiği adreste yakalanarak gözaltına alınan A.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.