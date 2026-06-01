Kaza, Yeşildirek Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; Y.D.'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, evinin oynayan Emir Efe Yılmaz’a çarptı. Ağır yaralanan küçük çocuk, yakınları tarafından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Emir Efe Yılmaz, kurtarılamadı. Yılmaz'ın acı haberi ailesini yıkarken, çocuğun durumunu öğrenmek için hastaneye giden sürücü Y.D. saldırıya uğradı. Sürücünün darbedildiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Soruşturma sürüyor.

