Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 3 Eylül'de meydana gelen kazada, annesi Merve Avli ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yaşındaki Elif Mavi Avli'ye, F.A.B. yönetimindeki otomobil çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özel bir hastaneye kaldırılan Elif Mavi, daha sonra Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavi altına alınan Elif Mavi Avli, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Elif Mavi, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

SÜRÜCÜYE EV HAPSİ KARARI

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü F.A.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkeme, F.A.B. hakkında "taksirle ölüme sebep olmak" suçundan "konutu terk etmeme" adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

F.A.B.'nin ifadesinde, olay sırasında hızının 20 kilometreyi geçmediğini savunduğu ve kazanın meydana geldiği sırada anne ile çocuğu bir anda aracının önünde gördüğünü söylediği belirtildi.

AİLE İTİRAZ ETTİ: 14 METRE SÜRÜKLENMİŞ

Elif Mavi Avli'nin ailesi, sürücü hakkında verilen adli kontrol kararına itiraz etti. Ailenin avukatı Harun Günçay tarafından verilen dilekçede, sürücünün adli kontrol kararının kaldırılarak tutuklanması talep edildi.

Avukat Günçay, dosyada yer alan bilirkişi raporunda Elif Mavi'nin kazanın ardından 14 metre sürüklendiğine ilişkin tespit bulunduğunu belirterek sürücünün kusur durumunun yeniden değerlendirilmesini istedi.

Günçay, "Dosyadaki 3 yaşında bir kız çocuğunun vefatı, canını kaybedişini göz önünde bulundurularak ailenin de bir nebze olsun vicdanının, kalbinin soğuması için tutuklama nazarında talepte bulunduk" dedi.

'BİR GÜN ÖNCE DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADIK'

Elif Mavi'nin babası Fatih Avli, kızının ölümünün ardından adalet istediklerini söyledi.

Avli, "Bir gün önce doğum gününü kutladığım, sonra da toprağa verdiğim kızım için adalet istiyorum. Allah bizi destekleyen herkesten razı olsun, hiç kimseye evlat acısı yaşatmasın. Adalet istiyoruz" diye konuştu.

Elif Mavi'nin annesi Merve Avli, adliye önünde gözyaşlarına hakim olamadı. Amcası Ali Avli ise, "Ben 1 gün önce yeğenime hediye seçtim, ertesi gün mezar yeri seçtim. Adalet istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, Elif Mavi Avli'nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin annesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Mavi'ye çarptığı anlar yer aldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.