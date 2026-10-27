ABD'nin Florida eyaletine bağlı Winter Park kentinde, 3 yaşındaki Nevada Pierre'in çocuk futbol ligindeki kaydı sonlandırıldı ve ailesine katılım ücreti iade edildi. Sahaya polisin de çağrıldığı olayda aile, çocuklarının fazla iyi oynadığı için hedef alındığını savundu. Polis ise çağrının futbol yeteneğiyle değil, aile ile lig yetkilileri arasındaki anlaşmazlıkla ilgili olduğunu açıkladı.

Nevada, i9 Sports'un düzenlediği organizasyonda kendisinden iki yaş büyük çocuklarla oynuyordu. Ailesinin anlatımına göre top sürme becerisiyle öne çıkan ve bir maçta 10 gol atan Nevada, rakiplerinin topu almakta zorlanması nedeniyle bazı velilerin tepkisini çekti.

"3 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUK FAZLA İYİ OLDUĞU İÇİN POLİSİ ARADILAR"

Ailenin 23 Ekim'de yayımladığı görüntülerde Nevada'nın rakiplerini geçerek gol attığı, ardından polislerin sahaya geldiği görüldü. Babası, "3 yaşındaki bir çocuk fazla iyi olduğu için polisi aradılar" dedi.

Annesi Martasia Griffin de oğlunun yalnızca futbol oynadığını, buna rağmen diğer velilerin ve organizasyon yetkililerinin kendisini hedef aldığını savundu. Aile, Nevada'nın topu uzun süre ayağında tutması ve rakiplerinin topu alamaması nedeniyle şikâyet edildiğini belirtti.

Organizasyon yetkilileri, tartışmanın ardından aileden sahayı terk etmesini istedi. Yetkililerden biri, Nevada'nın çok yetenekli olduğunu kabul ederken diğer çocukları ittiğini ve ailesinin oyuncu değişikliklerine tepki gösterdiğini öne sürdü. Bütün çocukların eşit süre alması için Nevada'yı zaman zaman oyundan çıkardığını anlatan yetkilinin iddialarını aile reddetti.

POLİS: GÖZALTI YAPILMADI

Winter Park Polis Departmanı, olayın ardından polislerin vücut kamerası görüntülerini yayımladı. Departman, polisin çocuğun yeteneği nedeniyle değil, lig yetkilileriyle ailesi arasındaki anlaşmazlık üzerine çağrıldığını bildirdi.

Olayın adli nitelikte olmadığını belirten polis, herhangi bir gözaltı işlemi yapılmadığını açıkladı. Ailenin zorla sahadan çıkarılmadığı, polislerle görüştükten sonra kendi isteğiyle ayrıldığı da belirtildi.

EDDIE JOHNSON'DAN DESTEK

Martasia Griffin, yaşananların oğlunu olumsuz etkilediğini, Nevada'nın futbol oynamayı sürdürmek istediğini ancak aynı sahaya dönmek istemediğini söyledi. Anne, 3 yaşındaki oğlunun yanlış bir şey yaptığını düşünmesinin kendisini üzdüğünü anlattı. Nevada'nın henüz 10 aylıkken top sürmeye başladığı ve babasıyla düzenli antrenman yaptığı da aktarıldı.

Eski ABD Milli Takımı futbolcusu Eddie Johnson, olayın ardından Nevada'ya destek verdi. Johnson'ın küçük futbolcuyu Orlando'daki futbol eğitim programına dahil etmeye hazırlandığı, Nevada'nın ocak ayında programa katılmasının beklendiği belirtildi.

i9 Sports yönetimi ise aileyle iletişime geçildiğini ve olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu. Organizasyon, tüm taraflarla görüşülmeden kesin bir değerlendirme yapılmayacağını bildirdi.