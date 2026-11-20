Muğla’nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalanan kaçak göçmenlerden birinin "3 yaşındaki kızım kayıp" iddiası güvenlik ve kurtarma birimlerini alarma geçirdi. Termal dronlar ve komando timlerinin katılımıyla saatlerce süren arama çalışmalarının ardından kadının sınır dışı edilmemek için yalan beyanda bulunduğu anlaşıldı.

Olay, dün saat 11.50 sıralarında Bodrum ilçesi Mazı Mahallesi Kissebükü Koyu mevkisinde meydana geldi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgeden yasa dışı geçiş hazırlığında olan kalabalık bir grup tespit etti. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik ekiplerinin ortak operasyonuyla aralarında 1 çocuğun da yer aldığı toplam 25 kaçak göçmen yakalandı.

Yakalanan grupta bulunan bir kadının, 3 yaşındaki kızının bölgede kaybolduğunu söylemesi üzerine ekipler adeta zamanla yarış başlattı. İhbarın ardından Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, jandarma komando timleri, Sahil Güvenlik, AFAD ve gönüllü arama kurtarma ekipleri Kissebükü Koyu çevresinde seferber oldu. Sarp ve makilik arazinin yanı sıra deniz yüzeyinde de iz süren ekipler, gece boyunca termal dron ve termal kamera desteğiyle arama çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

YALAN SÖYLEMİŞ

Bugün de devam eden arama kurtarma faaliyetleri kapsamında jandarma ekipleri bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını mercek altına aldı. Yapılan incelemeler ve mülakatlar sırasında Kamerun uyruklu L.N.M. isimli kadının gerçek dışı beyanda bulunduğunu ve aslında bir çocuğunun olmadığını itiraf etmesi üzerine geniş çaplı arama operasyonu sonlandırıldı.

Şüpheli L.N.M.’nin sınır dışı işlemlerini durdurmak ve zaman kazanmak amacıyla bu yola başvurduğu öğrenildi. Ekipleri asılsız ihbarla meşgul eden L.N.M. gözaltına alınırken, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.