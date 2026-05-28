Hatay'ın Yayladağı ilçesi Çamaltı Mahallesi'nde dün kan donduran bir cinayet yaşandı. İddiaya göre, eşiyle boşanma aşamasında olan ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen 28 yaşındaki Muhammet Emin Torluk, bir apartman dairesinde 3 yaşındaki oğlu Poyraz Yetkin Torluk'u henüz bilinmeyen bir nedenle boğarak öldürdü. Bir belediye kuruluşunda işçi olarak çalışan şüphelinin eşinin kısa süre önce İstanbul'a gittiği, küçük çocuğa ise babasının ailesinin baktığı öğrenildi.
DEDENİN ŞÜPHESİ CİNAYETİ AYDINLATTI
Olayın ardından şüpheli Muhammet Emin Torluk, Köşrelik Mahallesi'nde yaşayan babasının yanına gitti. Oğlunun hal ve hareketlerinden şüphelenen baba, torununun nerede olduğunu sordu. Oğlundan herhangi bir yanıt alamayan dede, durumdan şüphelenerek Yayladağı İlçe Emniyet Amirliğine ihbarda bulundu.
KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI
İhbar üzerine şüphelinin evine giden polis ekipleri, içeri girdiklerinde 3 yaşındaki küçük Poyraz'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Bu sırada olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli, polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Küçük çocuğun cansız bedeni otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammet Emin Torluk çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.