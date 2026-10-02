3 yaşındaki Yakup Bozkurt, ailesinin mevsimlik işçi olarak bulunduğu Seyitgazi'de 2012 yılında kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Jandarma ekiplerinin yanı sıra AFAD, UMKE, AKUT ve Türk Hava Kuvvetleri'ne ait helikopterler de aramalara katıldı. 12 GÜN SONRA ARAMALARDA BULUNMUŞTU Yaklaşık 12 gün süren aramaların ardından Yakup'un cansız bedeni, kırsal Doğançayır Mahallesi'nde toprağa gömülü halde bulundu. YILLAR SONRA DOSYA YENİDEN AÇILDI O dönem yürütülen soruşturmada cinayetin failine ilişkin herhangi bir iz bulunamayınca dosya faili meçhul olarak kaldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, yıllar sonra Yakup Bozkurt'un ölümüne ilişkin soruşturmayı yeniden başlattı. Eskişehir Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, Yakup'un cansız bedeninin bulunduğu bölgelerde yeniden inceleme ve arama çalışması gerçekleştirdi. 3 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI Soruşturma kapsamında Yakup Bozkurt'un babası Abdurrezzak Bozkurt ile 3 akrabası gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden Abdurrezzak Bozkurt, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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