Avrupa genelinde koruma çalışmaları ve değişen ekolojik dengeler nedeniyle kurt popülasyonu hızla artarken, yaban hayatı ile hayvancılık sektörü yeniden karşı karşıya geldi. Sürülerini korumak için geleneksel yöntemlerin yetersiz kaldığını gören Avusturyalı bir çiftçi ise ezber bozan, adeta Orta Çağ şövalyelerini andıran bir savunma mekanizması geliştirdi. Kurt saldırılarına karşı çaresiz kalan koyunlar, artık özel olarak tasarlanmış "dikenli zırhlar" giyerek otlamaya çıkıyor.

3 YIL BOYUNCA DURMADAN ÇALIŞTI

Avusturya'da yaşayan 72 yaşındaki mucit ve çiftçi Rudolf Schaubach, üç yıl süren yoğun AR-GE çalışmalarının ardından sürüleri yırtıcılardan koruyacak sıra dışı bir sistem tasarladı. Hayvan hakları savunucuları ile hayvancılık sektörünü ikiye bölen bu tasarım, temelde koyunların tüm gövdesini ve en savunmasız noktalarını saran, plastik dikenlerle güçlendirilmiş özel bir ağ mekanizmasından oluşuyor.

Yaklaşık 2 ila 3 kilogram ağırlığında olan bu hafif koruma yeleği, koyunun hareket kabiliyetini minimum düzeyde etkileyecek şekilde esnek malzemelerden üretildi.

HEDEF DİREKT KURTLARIN SALDIRI STRATEJİSİ

Mucit Schaubach, kurtların avlanma biyolojisini ve stratejilerini inceleyerek bu tasarımı hayata geçirdiğini belirtiyor. Kurtlar, avlarını etkisiz hale getirmek için genellikle ilk hamlede doğrudan boğaz ve boyun bölgesini hedef alarak şah damarını koparmayı amaçlar.

Geliştirilen zırhın üzerindeki sert plastik dikenler, tam olarak bu boğaz bölgesini koruma altına alıyor. Schaubach'ın teorisine göre; koyuna saldıran kurt, ısırma hamlesi yaptığı anda ağzına batan sert dikenler yüzünden ciddi bir acı hissedecek. Bu acı, kurda ölümcül bir zarar vermeyecek ancak avlanma dürtüsünü kırarak saldırıyı yarıda kesmesini sağlayacak. Mucit, bu caydırıcı deneyimin kurtlarda şartlı refleks oluşturacağını ve yaban hayvanlarının bir daha koyun sürülerine yaklaşmayacağını savunuyor.

PATENT OFİSİNDEN ONAY ALDI AMA TARTŞMA SÜRÜYOR

Rudolf Schaubach, hem koyunların canını kurtaran hem de kurtları vurulmaktan ya da zehirlenmekten koruyan bu iki taraflı çevreci çözümü için Avrupa Patent Ofisi'nden resmi patentini almayı başardı. Ancak proje, tescillenmesine rağmen hararetli bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Bazı veteriner hekimler ve hayvan refahı örgütleri zırha şüpheyle yaklaşıyor. 3 kilogramlık bu yükün, özellikle yaz sıcaklarında koyunların vücut ısısını artırabileceğini, uzun vadede hareket özgürlüğünü kısıtlayarak omurga sağlığına zarar verebileceğini ve hayvan refahı standartlarını ihlal edebileceğini savunuyorlar.

Kurt popülasyonunun artmasıyla birlikte çaresiz kalan çiftçiler için bu dikenli zırhların yaygın bir koruma yöntemi haline gelip gelmeyeceğini ise zaman ve arazide yapılacak uzun süreli testler belirleyecek.