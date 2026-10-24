Dünya iş ve kariyer tarihinin akılalmaz dolandırıcılık vakalarından biri Çin’in teknoloji ve ticaret merkezlerinde yaşandı. Hangzhou kentinde yaşayan Guan Yue isimli bir kadın, bir sistem kurarak aynı anda tam 16 farklı şirkette satış personeli ve yönetici kadrosunda resmi çalışan olarak yer aldı. Ancak işin asıl inanılmaz tarafı, kadının 3 yıl boyunca hiçbir şirkete fiilen tek bir gün dahi gitmemiş olmasıydı.

MÜŞTERİ YALANIYLA ŞİRKETLERİ BİRBİRİNE BAĞLADI

Guan, uzaktan çalışma esnekliğini ve saha satış açıklarını istismar eden kusursuz bir plan yaptı. Sürekli yeni iş görüşmelerine giden kadın, girdiği görüşme odalarında veya kurumsal binaların lobilerinde kendi fotoğraflarını çekiyordu. Bu kareleri diğer 15 şirketin çalışma gruplarına "yeni müşteriyle kritik toplantıdayım" notuyla göndererek tüm işverenlerini aktif şekilde sahada olduğuna inandırdı.

16 FARKLI ŞİRKETTEN MAAŞ ALMAYA BAŞLADI

Sistem öylesine büyüdü ki 16 farklı şirketten maaş alan kadı, hangi şirkette çalıştığını, hangi pozisyonda olduğunu ve hangi banka hesabına maaş yattığını bile unuttu. Evinde tüm bu planını yazdığı sahte kariyer geçmişini, unvanlarını ve banka kartlarını burada listeledi. Hatta öyle ki kocasıyla birlikte yeni gelen iş tekliflerini bile komisyon karşılığı başkalarına satmaya başladı. Elde edilen milyonlarca liralık sahte maaş trafiğiyle Şanghay’da lüks bir villa dahi satın alındı.

TEK BİR YANLIŞ FOTOĞRAF HER ŞEYİ BİTİRDİ

Kadının çalıştığı teknoloji firmalarından birinin sahibi olan Liu Jian'ın şüpheleriyle kadının kurduğu akılalmaz dolandırıcılık sistemi çatırdamaya başladı. Şirkete giren ve 3 ay boyunca sıfır satış yapmasına rağmen deneme süresi bittiğinde tazminat ve maaşını eksiksiz tahsil eden kadının yaptığı tek bir dikkatsizlik tüm foyayı ortaya çıkardı.

HEMEN POLİS HABER VERDİLER

Guan, başka bir şirketten ayrılırken imzaladığı istifa belgesinin fotoğrafını yanlışlıkla onlarca farklı iş yerinin bulunduğu karma bir sohbet grubuna gönderdi. Patron Liu, belgedeki tarihlerin kadının kendi şirketinde mesaide görünmesi gereken saatlerle birebir çakıştığını fark ettiğinde durum polise intikal etti.

YENİ BİR İŞ GÖRÜŞMESİNDEYKEN SUÇÜSTÜ TUTUKLANDI

Ocak ayında başlatılan gizli takip sonucunda Guan, 17’nci işi için mülakata girdiği sırada polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Yapılan baskınlarda yüzlerce farklı sahte kimlik, şirket kaşesi ve onlarca banka kartı ortaya çıktı. Kadının tek başına olmadığı, aralarında eşinin de bulunduğu organize bir dolandırıcılık ağının parçası olduğu tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren emniyet birimleri, şebekeye bağlı 53 kişiyi daha gözaltına alırken dolandırıcılığın toplam boyutunun 50 milyon yuanı (yüz milyonlarca TL) aştığı belirlendi.