Avustralya'da yaşayan 31 yaşındaki paramedik uzmanı Paige Footner, tam üç yıl boyunca kulağında hissettiği ritmik çınlamayı yoğun iş temposuna ve strese bağladı. Ancak genç kadının hayatı, ertelediği doktor kontrolüne sonunda gittiğinde tamamen değişti. Yapılan tetkiklerde, Footner'ın beyninde yaklaşık 4 santimetre büyüklüğünde bir tümör olduğu belirlendi.

Mesleği gereği her gün ölümle ve insan hikayeleriyle iç içe olan Footner, teşhis anını şu sözlerle özetledi: "Zaman o an benim için durdu. Hayatım bir film şeridi gibi gözlerimin önünden geçti."

BELİRTİLERİ ÖNEMSEMEDİ KONTROLLERİNİ ERTELEDİ

Kulağında kendi nabız atışını duymaya başlayan Footner, ilk başta bu durumu çok önemsemedi. Şikayetleri kronikleşince aile hekimine başvuran genç kadın, kulak burun boğaz (KBB) uzmanına yönlendirildi. Ancak sık seyahat ettiği için bu randevuyu yaklaşık bir yıl boyunca erteledi.

Aynı zamanda sirklerde akrobatlık yapan Footner, doktoruna geçmişte başını sık sık çarptığını belirtti. Uzmanlar, işitme kaybının bu darbelerden ya da olası bir enfeksiyondan kaynaklanabileceğini düşünse de tedbir amaçlı bir MR (Manyetik Rezonans) taraması istedi.

AMELİYAT KARARI VE ZORLU SÜREÇ

Çekilen MR sonucunda beyninde devasa bir kitle tespit edilen Footner için acil cerrahi kararı alındı. Kitlenin iyi huylu mu yoksa kötü huylu mu olduğu netleştirilemediği için genç kadın hem paramediklik mesleğine hem de sirk çalışmalarına ara vermek zorunda kaldı.

11 Temmuz'da gerçekleştirilen başarılı bir beyin ameliyatıyla tümör tamamen çıkarıldı. Patoloji sonuçları, kitlenin birinci derece menenjiyom (iyi huylu beyin tümörü) olduğunu gösterdi. Ancak tümörün hücre çoğalma hızının yüksek olması, nüksetme (yeniden oluşma) riskini artırdığı için Footner'ın yakın takibe alınmasına karar verildi.

Doktorlar, kulak çınlamasının doğrudan tümörle bağlantılı olmadığını, bu büyük kitlenin tamamen tesadüf eseri bulunduğunu belirtti. Genç kadın ise bu tesadüfü hayatının şansı olarak görüyor.

Daha önce yetişkinlik döneminde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) tanısı alan Footner, ameliyat öncesinde ciddi odaklanma sorunları, duygu durumu dalgalanmaları ve şiddetli baş ağrıları yaşıyordu. Beyin cerrahı, tümörün beynin odaklanma merkezini yöneten frontal lobuna baskı yaptığını, bu yüzden belirtilerin DEHB ile karıştığını veya var olan durumu şiddetlendirdiğini açıkladı.

ARTIK HAYATA ÇOK FARKLI BAKIYORUM

Ameliyat sonrasında konuşma güçlüğü, yürüme kaybı ve sol kolunu kullanamama gibi ağır nöbetler geçiren Footner'a epilepsi tedavisi başlandı. Sağlık sorunları nedeniyle ehliyetine bir yıl süreyle el konulan ve çalışması yasaklanan genç kadın, yaşadığı bu büyük travmaya rağmen hayata tutunmaktan vazgeçmedi.

Yaşadığı zorlu sürecin hayata bakış açısını tamamen değiştirdiğini söyleyen paramedik uzmanı, artık vaktini işe adamak yerine sevdikleriyle daha kaliteli zaman geçirmeye odaklanacağını belirtti.