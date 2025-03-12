Çin'in Hangzhou kentinde yaşayan Xu isimli bir kadın, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden köpeğine duyduğu özlemle başa çıkamadı... 10 yılı aşkın süredir birlikte yaşadığı köpeğinin özlemini 3 yıldır çeken Xu, radikal bir karar ve hatırı sayılır bir para harcayarak ölen köpeğinin klonunu üretti...

Doberman cinsi köpeği "Joker" ile 10 yılı aşkın süredir ayrılmaz bir bağ kuran Xu, ölümünün ardından büyük boşluğa düştü. Yas sürecinde ciddi sağlık sorunları yaşayan kadın, çareyi köpeğini genetik olarak yeniden hayata döndürmekte buldu.

DAVRANIŞLARININ DA BENZEDİĞİNİ SÖYLEDİ

South China Morning Post'un haberine göre Xu, köpeğinin deri hücrelerinden alınan örneklerle embriyo oluşturup taşıyıcı bir annenin rahmine yerleştirilmesi yoluyla klonlama işlemini yaptırdı. Bir yıl sonra da "Küçük Joker" dünyaya geldi. Xu, yeni doğan köpeğin sadece fiziksel olarak değil, davranışsal açıdan da Joker'e benzediğini belirterek, "Bu süreç, kaybımı kabullenmemi kolaylaştırdı" dedi.

Ancak evcil hayvan klonlama Çin'de yasal olsa da etik tartışmaları beraberinde getirdi. Kimileri Xu'nun duygusal bağını anlayışla karşılarken, bazıları doğal yaşam döngüsüne müdahale edilmesinin doğru olup olmadığını sorguladı.