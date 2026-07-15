Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinden endişe verici bir kuraklık haberi geldi. İlçeye bağlı Yenikapı ve Hamzahacılı köyleri arasında bulunan ve bölgedeki yerel su kaynaklarıyla beslenen Pınarbaşı Göleti, son yıllarda artan su stresi ve iklim şartları nedeniyle tamamen susuz kaldı.
3 YIL ÖNCESİNDEN ESER KALMADI
Henüz üç yıl öncesine kadar suyla dolu olan ve göçmen kuşlar başta olmak üzere birçok yaban hayvanının yaşam alanı konumunda bulunan gölet, zamanla yeterli su girişinin sağlanamaması ve kuraklığın da yıkıcı etkisiyle tam anlamıyla kuruyarak adeta çölü andıran bir görünüme büründü. Yıllarca bölgenin ekolojik dengesini sağlayan su kütlesinin yerinde şimdi yalnızca çatlamış topraklar yer alıyor.
Göletin eski günlerine dönebilmesi ve ekosistemin kurtarılması için çağrıda bulunan doğasever Öz ve Muhtar Gül, çözüm önerilerini de sıraladı. Gölü besleyen su kanallarının acilen temizlenerek bakımının yapılması gerektiğini belirten ikili, ayrıca bölgedeki yeraltı sularını tüketen izinsiz ve kaçak açılan kuyuların da derhal kapatılmasını istedi.