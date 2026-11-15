ABD'de 13 Kasım'da yaşanan tanker kazası ile saatler sonra ülke genelinde uçak kalkışlarının durdurulması, Barack ve Michelle Obama'nın kurduğu şirketin yönetici yapımcıları arasında yer aldığı Leave the World Behind filmini yeniden gündeme getirdi.

Hava trafik sistemindeki kesinti için teknik arızaya işaret eden bulgular açıklanırken, tanker kazasının nedeni araştırılıyor. Yetkililer, hava trafik arızasının siber saldırı olduğuna işaret eden bir bulgu bulunmadığını bildirdi.

YOLCU GEMİSİ YAN DÖNDÜ, YAKLAŞIK 100 KİŞİ KURTARILDI

Louisiana eyaletinin New Orleans kentinde, 13 Kasım Cuma günü Mississippi Nehri üzerinde Atlantic Asphalt adlı tanker, limanda bağlı American Heritage isimli yolcu gemisine çarptı. İlk bilgilere göre tanker dümen kontrolünü kaybetti.

Çarpışmanın ardından yolcu gemisi yana yatıp su almaya başladı ve kısa sürede yan döndü. Yolcuların bir bölümü nehre düştü. Bölgeye ABD Sahil Güvenlik ekipleri, itfaiye, polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.

New Orleans Belediye Başkanı Helena Moreno, yaklaşık 100 kişinin sudan kurtarıldığını açıkladı. Can kaybının yaşanmadığı kazada, aralarında nehre düşen iki polis memurunun da bulunduğu 32 kişi hastaneye kaldırıldı. Associated Press'in aktardığına göre 14 Kasım itibarıyla sekiz kişinin hastanedeki tedavisi sürüyordu.

TANKERİN KAYIT CİHAZINA ULAŞILDI

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), kazayla ilgili soruşturma başlattı. Bölgeye gönderilen 16 kişilik uzman ekip, tankerin sefer veri kayıt cihazına ulaştı. Uçaklardaki kara kutuya benzer işlev gören cihaz; hız, rota, hareket yönü ve kaptan köşkündeki ses kayıtlarını saklıyor.

Soruşturmacılar, tankerin kontrolünü neden kaybettiğini belirlemek için kayıtları inceleyecek. Yetkililer, ön raporun yaklaşık 24 ila 30 gün içinde, kapsamlı soruşturmanın ise 18 ila 24 ay içinde tamamlanabileceğini bildirdi.

New Orleans Limanı da çarpışmanın yol açtığı zararlar nedeniyle hukuki süreç başlattı. Liman tesislerinde en az 1 milyon dolarlık hasar oluştuğu ileri sürüldü.

UÇAK KALKIŞLARI DÖRT SAATTEN FAZLA DURDU

Kazanın yaşandığı gün, ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), hava trafik kontrol merkezlerindeki iletişim sorunları nedeniyle ülke genelindeki havalimanlarında uçak kalkışlarını durdurdu.

ABD Doğu Yakası saatiyle 15.54'te başlayan uygulama dört saatten fazla sürdü. Binlerce yolcu havalimanlarında bekledi; çok sayıda sefer iptal edildi veya ertelendi.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, olay sırasında havada bulunan yaklaşık 3 bin 500 uçağın güvenli şekilde indirildiğini açıkladı. Hava sahasının yeniden açılmasının ardından aynı gece 8 binden fazla uçuş operasyonu gerçekleştirildiği bildirildi.

ARIZADA YÖNLENDİRİCİ BULGUSU

ABD Ulaştırma Bakanlığı, 14 Kasım'da kesintiye ilişkin ilk teknik bulguları paylaştı. Duffy'nin açıklamasına göre sorun, eski bakır kabloların fiber optik altyapıyla değiştirilmesi çalışmaları sırasında ortaya çıktı.

Değiştirilen bir yönlendiricinin diğer ağ cihazlarına yoğun bağlantı talepleri göndermeye başladığı belirlendi. Her dört ila beş saniyede binden fazla bağlantı girişimi yaşanmasının, kontrol merkezlerinin uçaklarla iletişimini ve radar verilerinin aktarımını etkilediği açıklandı.

Duffy, sorunun hatalı bir cihazdan mı yoksa yüklenici firmanın kurulum sırasında yaptığı bir hatadan mı kaynaklandığının henüz kesinleşmediğini söyledi. ABD İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin ise siber saldırıya işaret eden bulgu olmadığını belirtti.

FİLMDE UÇAKLAR DÜŞÜYOR, GERÇEK OLAYDA GÜVENLE İNDİRİLDİ

8 Aralık 2023'te yayımlanan Leave the World Behind, tatil için şehirden uzaklaşan bir ailenin ABD'yi etkileyen gizemli bir siber saldırının ortasında kalmasını anlatıyor. İletişim sistemlerinin devre dışı kaldığı filmde, kontrolünü kaybeden bir petrol tankeri sahile ilerleyip karaya oturuyor. Hikâyenin ilerleyen bölümlerinde uçak kazaları yaşanıyor.

New Orleans'ta ise tanker karaya oturmadı ancak bağlı bir yolcu gemisine çarptı. Hava trafik kesintisinde de filmdeki gibi uçak kazaları yaşandığı açıklanmadı; yetkililer havadaki uçakların güvenle indirildiğini bildirdi. Kalkışların durdurulması, iletişim sorunu sırasında uçuş güvenliğini sağlamak amacıyla alınan bir karardı.

FİLM OBAMALARIN YAPIM ŞİRKETİNDEN ÇIKMIŞTI

Sam Esmail'in yönettiği film, Rumaan Alam'ın 2020 tarihli romanından uyarlandı. Başrollerinde Julia Roberts, Ethan Hawke, Mahershala Ali ve Myha'la Herrold yer aldı. Obama çiftinin kurduğu Higher Ground Productions'ın projeye katılımı, Netflix tarafından Nisan 2022'de duyuruldu.

Barack veya Michelle Obama'nın Kasım 2026'daki olayları önceden bildiğine dair herhangi bir kanıt bulunmuyor. İki olayın aynı saldırının parçası olduğuna ilişkin resmi bir tespit de açıklanmadı.