Bahçe tutkunları arasında "gardenophile" akımı yayılırken, son dönemin en çok konuşulan bitkisi Asya dağlarından gelen Decaisnea fargesii oldu. Halk arasında "mavi sosis" veya ürkütücü görünümü nedeniyle "ölü adamın parmakları" olarak bilinen bu çalı tipi bitki, hem görsel estetiği hem de yenilebilir meyveleriyle doğaseverleri büyülüyor.

BİLİM VE TARİHİ BULUŞTURUYOR

İsmini Fransız botanikçi Joseph Decaisne ve bitkiyi Çin’de keşfeden Papaz Paul Guillaume Farges’tan alan bu bitki, aslında köklü bir geçmişe sahip. 19. yüzyılda botanikçi Maurice de Vilmorin tarafından Avrupa’da ilk kez yetiştirilen bitki; Çin, Bhutan ve Nepal gibi ülkelerin yüksek rakımlı bölgelerine dayanıyor.

ÖNCE ÇİÇEK AÇIYOR SONRA MAVİ MEYVE VERİYOR

Decaisnea fargesii, sadece meyveleriyle değil, boyu 90 santimetreyi bulan görkemli yaprak yapısıyla da dikkat çekiyor. İlkbaharda zarif çan şekilli çiçekler açan bitki, asıl şovunu sonbaharda yapıyor. Yapraklar dökülürken ortaya çıkan 10 santimetrelik parlak mavi kapsüller, bahçelere adeta bir bilim kurgu filmi atmosferi katıyor.

Mavinin Sırrı: Bitkiye bu alışılmadık rengi veren, yaban mersini ve üzümde de bulunan antosiyanin pigmentleridir. Uzmanlar, bu parlak rengin doğada meyvelerin kolay fark edilmesini ve tohumlarının hayvanlar aracılığıyla yayılmasını sağladığını belirtiyor.

"KAVUN TADINDA"

Meyvenin dış görünüşü her ne kadar mesafeli bir duruş sergilese de, içindeki beyaz jelatinimsi doku tam bir lezzet hazinesi. Himalayalar’daki Lepça halkı tarafından severek tüketilen meyvenin, hafif ve tatlı bir kavun aromasına sahip olduğu biliniyor. Gurme bahçıvanlar için bu meyveyi tatmak, şimdiden bahçe partilerinin en popüler aktivitesi haline gelmiş durumda.

3-4 YIL SONRA MEYVE VERİYOR

Egzotik görünümüne rağmen Decaisnea fargesii oldukça kanaatkar bir bitki. Doğru koşullar sağlandığında bahçıvanları yormuyor: Güneşli veya yarı gölge alanlar. İyi drenajlı, su birikintisi yapmayan serin topraklar. Dikildikten 3-4 yıl sonra ilk meyvelerini vermeye başlıyor. Ciddi bir hastalık veya zararlı riski taşımıyor.

Sıradan bir bahçeyi egzotik bir vahaya dönüştürmek isteyenler için bu "mavi mucize", önümüzdeki yılların en çok aranan peyzaj bitkisi olmaya aday görünüyor.