TSK’ya yönelik kumpas davaları sırasında AKP hükümetinin Adalet Bakanı olan Sadullah Ergin DEVA Partisine geçti ve 2023’te CHP listesinden milletvekili seçildi. Üç yılda 3 kez TBMM kürsüsüne çıktı, 3 kanun teklifi verdi. TBMM’ye de ender gelen Ergin’e 3 yılda 9 milyon lira maaş ödendi. Ergin, Genel Kurul çalışmalarına ve yasama faaliyetlerine katılmıyor.

ADAYLIĞA BÜYÜK TEPKİ

2009-2013 yılları arasında Ergenekon ve Balyoz davaları sırasında AKP’nin Adalet Bakanı olan Ergin, Mayıs 2023’te CHP listesi ve Millet İttifakı kontenjanından, Ankara Çankaya’dan aday gösterildi.

CHP seçmeni “Atatürk’ün Çankaya’sında TSK’ya kumpasta yer alana mı oy vereceğiz?’’ diye tepki gösterdi. Dönemin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Ergin’in adaylığının geri çekilmesi istendi. Ancak Ergin’in başka partinin adayı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu müdahale etmedi. Liste kesinleşti, Ergin milletvekili seçildi.

Üç yılda sadece “Afet Sigortaları, Belediyeler ve Afetler” konusunda 3 ayrı kanun

teklifi verdi. Genel Görüşme, Meclis Araştırması önergesi hazırlamadı. Ender toplanan Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu ve Anayasa Adalet Karma Komisyonu üyesi oldu. 3 yılda milletvekili ve emekli vekil maaşı olarak toplam 9 milyon lira aldı. Halen de ayda 450 bin lira alıyor.

ZULÜMLER YAPILDI

Sadullah Ergin’in kumpas davalarındaki rolü ve dönemin Adalet Bakanın olarak sorumluluğu da sık sık tartışma konusu oldu.

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez, Ergin’e “Adalet Bakanı olduğunuz dönemde zulümler yapıldı, FETÖ’cü savcılara zırhlı araba verildi, milletten özür dileyin” dedi. Ergin ise “Adalet Bakanı, hakim-savcı değildir; yargılamanın sebebi değildir. Görev süremle ilgili hesabı her zaman veririm” demekle yetindi.

Kaçamak yanıt

