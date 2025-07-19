Muğla’nın Fethiye ilçesinde, 3 yıl önce kayıp ihbarı yapılan Aysun Derse’nin öldürüldüğü ortaya çıktı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri 12 Haziran’da ilçedeki bir ormanlık alanda arama yaptı.

Çalışmalarda Derse’ye ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları ve bazı kıyafetler bulundu.

Elde edilen deliller doğrultusunda Aysun Derse’nin eşi Metin Derse, iki kayınbiraderi ve eşinin amcasının oğlunun cinayetle bağlantılı olduğu tespit edildi. Savcılık talimatıyla 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler, Antalya, Diyarbakır, Elazığ ve Mersin’de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 belgesiz av tüfeği, 2 ruhsatlı av tüfeği ve 47 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden Metin Derse, iki kardeşi ve amcasının oğlu tutuklandı. Diğer 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.