Oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir'in aşkı sona erdi. Akif Yaman'ın özel haberine göre, yaklaşık iki yıldır birlikte olan çift, iki haftadan uzun süre önce yollarını ayırdı.

Akif Yaman'ın özel haberine göre; Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ilişkilerini noktaladı. Daha önce de birçok kez ayrılık iddialarıyla gündeme gelen çiftin, bu kez arkadaşça ayrıldığı öğrenildi. İkilinin iki haftadan uzun süredir birlikte olmadığı belirtildi.

İkili birbirlerini sosyal medyadan takip etmeye devam ediyor.

AŞKLARI 2023'ÜN SONLARINDA ORTAYA ÇIKMIŞTI

Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in birlikteliği 2023 yılının sonlarında gündeme gelmişti. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamaya çalışan çift, zaman zaman romantik açıklamalarıyla da konuşulmuştu.

Mert Demir, sabah rutininden söz ederken, "Her sabah Serenay için iki kahve ve çiçek alırım" diyerek sevgilisine yaptığı jesti anlatmıştı.

Serenay Sarıkaya da geçtiğimiz günlerde papatyaları çok sevdiğini açıklamış, bu sözler çiftin romantik anlarını yeniden gündeme taşımıştı. Yaklaşık üç yıldır devam eden ilişkinin sona ermesi, hayranlarını üzdü.