2000'li yıllarda seslendirdiği şarkılarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Lara, özel hayatıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. 2023 yılında İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile evlenen şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda boşanma sürecinin resmen başladığını açıkladı.

BOŞANMA DAVASINI KENDİSİ AÇTI

"Allah Versin", "Adam Gibi Adam" ve "Katmer" gibi şarkılarla tanınan Lara, 7 Mart 2023 tarihinde İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile dünyaevine girmişti.

47 yaşındaki sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir süredir evliliğinde yaşanan sorunlar nedeniyle ayrılık kararı aldığını duyurdu. Lara, boşanma davasının kendi tarafından açıldığını ve hukuki sürecin devam ettiğini ifade etti.

''EVLİLİĞİMİ SONLANDIRMA KARARI ALDIM''

Ünlü şarkıcı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bir süredir özel hayatımla ilgili çıkan haberler nedeniyle bu süreci sizlerle doğrudan paylaşmak istedim. Uzun zamandır yaşanan fikir ayrılıkları ve bir yılı aşkın süredir devam eden belirsizlikler sonucunda evliliğimi sonlandırma kararı aldım. Boşanma davası tarafımdan açılmış olup hukuki süreç devam etmektedir. Bu hassas dönemde özel hayatıma ve sürece göstereceğiniz saygı için teşekkür ederim. Bundan sonra da tüm enerjimi sanatıma, sahneme ve beni yalnız bırakmayan dinleyicilerime vermeye devam edeceğim. Her bitiş yeni bir başlangıçtır."

SAĞLIK SORUNLARI GÜNDEM OLMUŞTU

Lara, geçtiğimiz yıl sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamayla da sevenlerini endişelendirmişti. Kontrol amacıyla gittiği bir doktor muayenesinde beyninde kitle tespit edildiğini açıklayan sanatçı, daha sonra yaptığı yeni paylaşımda kitlenin iyi huylu olduğunu duyurmuştu.

Ünlü isim, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek takipçilerine rahat bir nefes aldırmıştı. Şimdi ise Lara, özel hayatında aldığı yeni kararla gündeme geldi.