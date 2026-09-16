Faiz ve enflasyon sarmalının ardından finansmana erişim sorunu derinleşen, toplamda 49 bin 179 üreticinin faaliyette bulunduğu mobilya sektörü, yurt içindeki talep düşüklüğünün yanı sıra yurt dışında da kayıplarla karşı karşıya. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili ve Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, “Son 3 yıldaki program ile devam etme imkanımız yok. Bunu, Maliye Bakanımızın, Sanayi Bakanımızın, Merkez Bankası Başkanımızın görmesi lazım” dedi.

'FİNANSMANA ÇALIŞIYORUZ'

“İhracatta gelmemiz gereken rakam, 7-7.5 milyar dolar ama biz 5 milyar dolarda takılıp kaldık. Geriye düşmedik ama yerimizde saydık” ifadelerini kullanan Güleç, “Bu da üretime, istihdama, kapasiteye yansıyor” dedi. “Enflasyonla mücadelenin uzun sürmesi, mobilyayı etkiledi. Bu, sürdürülebilir değil” açıklamasını yapan Güleç, “Geleceğe bakmalıyız. son 3 yıllık programla devam etme imkanımız yok” diye konuştu.

İhracattaki kârsızlık sorununa dikkat çeken Güleç, “Bunu daha fazla tolere edecek zamanımız kalmadı. Gerçekten içimiz acıyor. Emek yoğun çalışan firmaların finansman yükünü taşıma ihtimali yok. Bütün bilançolarımıza bakın, kârımızın hepsi finansman giderine gidiyor. Hepimiz finansmana çalışıyoruz” dedi. Ayrıca Güleç, üretimde çalışanlar için yeni bir politika izlenmesi gerektiğini aktardı.

'Enflasyonunuzu ithal etmek zorunda değiliz'

YURT dışındaki müşterilerin fiyatlara tepki gösterdiğini vurgulayan MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, “Müşterilerimiz, 'Sizin enflasyonunuzu ithal etmek zorunda değiliz' diyor” ifadelerini kullandı. “İnsanlar üretimden, sanayiden kaçıyor” ifadelerini kullanan Güleç, “Girişimciler emek yoğun sektörlere yatırım yapmak istemiyor. Çünkü zarar ediyor. Zararlı ticaret olmaz, zararlı üretim olmaz” dedi.

'Daha fazla değer üretmek zorundayız'

Markalaşmanın önemine dikkat çeken Güleç, “Artık yalnızca daha fazla üretmek yetmez. Daha fazla değer üretmek zorundayız. Geleceğin ihracatını yalnızca fiyat rekabetiyle büyütemeyiz” dedi. Güleç, MOSFED'in düzenlediği Furnishings & Design İstanbul (FDI) Fuarı'nın 24-26 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirileceği aktardı.