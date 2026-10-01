Bakanlığın 30 Eylül 2026 tarihli güncellemesine göre listede Hayat Doğal Yoğurt, İnkaya ve Safimis markalı ürünler bulunuyor. Ürünler Kilis, Bursa ve İstanbul'da faaliyet gösteren işletmelere ait.

BİRİNDE JELATİN DİĞERİNDE NİŞASTA ÇIKTI

Bakanlığın açıkladığı kayıtlara göre Kilis merkezde üretilen Hayat Doğal Yoğurt markalı üründe nişasta tespit edildi. Bursa'nın Gürsu ilçesinde üretilen İnkaya markalı 500 gramlık yoğurtta ise jelatin bulundu.

Listede ayrıca İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde faaliyet gösteren Kıztaşı Süt Ürünleri tarafından üretilen Safimis marka yüzde 100 manda yoğurdu da yer aldı. Bakanlığın analizinde bu üründe inek sütü tespit edildi.

BAKANLIK LİSTEYİ GÜNCELLİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, gerçekleştirdiği resmi kontrollerde uygunsuzluğu kesinleşen ürünleri Güvenilir Gıda sistemi üzerinden kamuoyuna açıklıyor.

Denetimler yalnızca yoğurtlarla sınırlı değil. Bakanlığın 2025 yılında gerçekleştirdiği denetimlerden alınan numunelerde 1.208 üründe taklit veya tağşiş, 121 üründe ise sağlığı tehlikeye düşürebilecek uygunsuzluk tespit edilmişti. Denetimler ve kamuoyu duyuruları 2026 yılında da devam ediyor.