İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle trafik kısıtlamaları başlatıldı. Saat 07.00 itibarıyla başlayacak olan tören geçişi ve kutlama töreni kapsamında, özellikle Fatih ilçesindeki ana arterler araç trafiğine kapatıldı.

Fatih'te Adnan Menderes Bulvarı'nın (Vatan Caddesi) her iki yönü ve bu bulvara bağlı olan yan yollar, sabah saatlerinden itibaren trafiğe kapatıldı.

Sürücülerin bu kısıtlamalar nedeniyle mağdur olmaması için alternatif güzergahlar belirlendi. Vatandaşlar, Atatürk Bulvarı, D-100 Karayolu, O-3 Hal Yolu ile Fevzipaşa Caddesi ve Turgut Özal Millet Caddesini kullanarak hedeflerine ulaşabilirler.

Tören sürecinde trafiğe kapatılan bölgelerde yoğunluk yaşanması muhtemel olduğundan, sürücülerin alternatif yolları tercih etmeleri ve trafik akışını takip etmeleri isteniyor.