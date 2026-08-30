Karaman'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen çelenk sunma töreninde protokol sıralaması nedeniyle tartışma yaşandı. AKP Karaman İl Başkanı Murat Öztürk'ün protokolde ön sıraya alınmasına tepki gösteren CHP ve Yeni Parti il başkanları tören alanını terk etti.

PROTOKOL KRİZİ ÇIKTI

Muhalefet parti temsilcilerinin tepkisine MHP'li Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı da destek verdi. Kalaycı, tören alanında görevli Valilik personeliyle protokol sıralaması nedeniyle tartıştı.

"KRİZ ÇIKARTIRIM BURADA"

Tartışma sırasında protokol düzenine tepki gösteren Kalaycı'nın, bir Valilik personelini işaret ederek, “Alın bunu buradan. Bakın kriz çıkartırım burada” ifadelerini kullandığı görüldü.

Tören alanında kısa süreli gerginlik yaşanırken, CHP ve Yeni Parti'nin il başkanlarının protesto amacıyla alanı terk ettiği belirtildi. MHP'li Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'nın ise muhalefet parti temsilcilerine destek vermesi dikkat çekti.

Konuya ilişkin Valilik ve belediye tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. Krizin yaşandığı dakikalardaki o anlar kayıt altına alındı.