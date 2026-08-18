2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'a göre 30 Ağustos Zafer Bayramı tam gün resmi tatil olarak uygulanıyor. 2026 yılında ise 30 Ağustos Pazar gününe denk geliyor.

2026 yılında 30 Ağustos'un Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle hafta sonuyla birleşen ayrı bir hafta sonu tatili oluşmuyor, ancak günün kendisi resmi tatil niteliğini koruyor.

30 Ağustos'ta kamu kurumları açık mı?

30 Ağustos resmi tatil olduğu için kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai yapılmıyor. Resmi tatil kapsamında olan kurumların çalışma düzeni buna göre belirleniyor.

30 Ağustos'un Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle kamu çalışanları açısından ayrıca hafta içi bir günün tatil edilmesi söz konusu değil.