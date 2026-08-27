30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel toplu ulaşım indirimleri Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla kesinleşti.
İstanbul'da Marmaray ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı'ndaki yolculuklar bedelsiz olacak. Aynı gün Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nda da ücret alınmayacak.
İBB'YE BAĞLI ARAÇLAR DA ÜCRETSİZ OLACAK
Kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine de, bayram günü İBB’ye bağlı toplu ulaşım araçları da ücretsiz olacak
Ankara'da Başkentray seferleri ücretsiz hizmet verecek. İzmir'de ise İZBAN hatlarındaki yolcular, bayram günü bilet derdinden kurtulacak.