İzmir Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı’nda ulaşım hizmetlerinin maliyeti ve elektrikli otobüs yatırımları gündeme geldi. CHP Grup Başkan Vekili Candaş Yeter, ESHOT’un giderlerinin hızla arttığını belirterek, ulaşım hizmetlerinden elde edilen gelirlerin giderlerin yalnızca yüzde 18,26’sını karşıladığını açıkladı.

Candaş Yeter(CHP Grupbaşkanvekili)

ESHOT’A AKTARILAN KAYNAK 12,8 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI

Yeter, akaryakıt ve diğer girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle ESHOT’a ayrılan kaynağın 4,3 milyar lira artırıldığını belirtti. Ulaşım hizmetlerinden yararlanan her 10 kişiden 6’sının indirimli veya ücretsiz seyahat ettiğini kaydeden Yeter, “Her 100 birimlik giderimize karşılık elde ettiğimiz gelir 18,26 birim” dedi.

400 ELEKTRİKLİ OTOBÜS İÇİN 30 AYDIR ONAY BEKLENİYOR

Yeter, yakıt ve bakım maliyetlerini azaltmak amacıyla 400 elektrikli otobüs alınması için dış finansman süreci başlatıldığını, ancak 100 otobüs için Şubat 2024’te yapılan başvuruya 30 aydır olumlu yanıt verilmediğini açıkladı.

3,1 MİLYAR LİRALIK TASARRUF HESABI

Filodaki 20 elektrikli otobüsün bugüne kadar 2 milyon 845 bin litre akaryakıt tasarrufu sağladığını belirten Yeter, 400 otobüsün beş yıllık kullanımında yaklaşık 3,1 milyar liralık nakdi tasarruf öngörüldüğünü söyledi.

Yeter, dış finansman onayının neden 30 aydır verilmediğini sorgulayarak projenin bir an önce hayata geçirilmesini istedi.