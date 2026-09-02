ABD’de eyaletler arası uzun yollarda seyahat ederken aniden yolda kalmak, sürücüler için adeta finansal bir kriz haline gelebiliyor. Yüksek çekici ücretleri ve yol yardım masrafları cep yakarken, sıkışan bir bijon yüzünden çaresiz kalan pratik zekalı bir sürücü inanılmaz bir yöntemle tam 600 dolar (yaklaşık 30 bin lira) ödemekten son anda kurtuldu.

BİJONLARA KOLA DÖKMEYİ AKIL ETTİ

Yol kenarında çaresizce beklemek yerine bagajındaki kolaya sarılan sürücü, paslanarak kilitlenen bijonların üzerine kola dökmeye başladı. İçeceğin içeriğinde bulunan fosforik asitin pası hızla çözme özelliğinden yararlanan sürücü, sıkışan somunları dakikalar içinde gevşetti.

Uzun mesafeli çekici ve yol yardım hizmeti için gözden çıkarılması gereken 600 dolarlık (28.977 TL) devasa faturadan tek bir kutu kola ile sıyrılan sürücünün bu pratik çözümü, sosyal medyada gündem oldu. Yolda kalan sürücüler için düşük maliyetli ve hayat kurtarıcı bir alternatif olarak dikkat çeken bu tüyo, otomobil sahiplerini gereksiz masraflardan korumuş oldu.