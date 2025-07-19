Tasarruf genelgeleri kağıt üzerinde kalıp CHP’li belediyelerin her kuruş harcaması mercek altına alınırken, AKP’li belediyeler bol keseden harcamaya devam ediyor. Erzurum’un 30 bin nüfuslu Hınıs ilçe Belediyesi, kent meydanını yenileyecek, saat kulesi ile ilçe girişine iki adet de kapı yaptıracak. Altın rengi harflerle “Hınıs’a hoş geldiniz” yazılı kapılarda kubbeler de olacak. Belediye kasasından 11 milyon 890 bin TL çıkacak.

AKP’NİN KAPI MERAKI

AKP’li Hınıs Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kent meydanının yenilenmesi ve saat kulesi yapılması, ilçe girişlerine de iki adet giriş kapısı yapım işi için 19 Haziran 2025’te ihale düzenledi. İhale sonucu üç ay sürecek tadilat ve yapım işleri için 17 Temmuz 2025’te 11 milyon 890 bin TL’lik sözleşme imzalandı. Altın rengi yazılar ve varaklarla süslenecek kapılar, karayolları mevkii ve Hınıs girişi öğretmenevi önüne yapılacak. Kapılarda “Hınıs Belediyesi” ile “Hınıs’a hoş geldiniz” yazıları yer alacak.

AKP’li belediyeler, ilçe ve il girişlerine yaptırdıkları kapılar ile gündeme geliyor. 2018 yılında AKP’li Kütahya Belediyesi Selçuklu motifleri ve çini desenli iki kapı için 1 milyon 425 bin TL ödedi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi de 2018’de yaptırdığı Gaziantep Havalimanı yolu üzerindeki kapıya 1 milyon 987 bin TL harcadı.

2022 yılında Adıyaman’ın AKP’li Besni ilçe Belediyesi üzerinde “Üzüm diyarı Besni’ye hoş geldiniz” yazılı kapı için 999 bin 460 TL ödedi. 2024 yılında ise kayyum yönetimindeki Mardin’in Derik ilçe Belediyesi “Zeytin Diyarına Hoş Geldiniz- Welcome to Derik’ yazılı kapıya 3 milyon 485 bin TL harcadı.

EN PAHALISI GÖKÇEK’İN

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de kapı sevdasıyla gündeme geldi. AKP’li belediyeleri arasında ilk kapıları yaptıran Gökçek, kentin girişlerindeki 5 adet kapı ve 2 saat kulesi için 2013 yılında 26 milyon 160 bin TL ödedi.