Brezilya'daki Santa Catarina kıyılarındaki erozyon sorununa çözüm üretmek amacıyla başlatılan büyük ölçekli proje kapsamında, Çin yapımı 30 bin tonluk tarama gemisi Galileo Galilei, Navegantes'teki Gravatá Plajı'na ulaştı.

Belçikalı Jan de Nul firması tarafından işletilen 166 metre uzunluğundaki ve 18 bin metreküp kapasiteli bu devasa deniz yapısı, plajın kum şeridini 70 metreye kadar genişletmek için kolları sıvadı. Toplamda 31,5 milyon R$ bütçeyle hayata geçirilen proje ile yaklaşık 2,3 kilometrelik kıyı şeridinin çehresi tamamen değiştirilecek.

15-16 Temmuz 2026 tarihlerinde başlaması planlanan ve denizin altına döşenen 1,5 kilometrelik boru hattıyla desteklenen operasyon, verimliliği artırmak adına günde 24 saat kesintisiz olarak sürdürülecek.

Yaklaşık 15 gün sürmesi beklenen tarama çalışmaları boyunca ve kum dökümü bittikten sonraki 10 günlük süreçte, Gravatá Plajı güvenlik gerekçesiyle halka tamamen kapalı tutulacak.

Yetkililer, bölgede çalışacak ağır iş makinelerinin yarattığı tehlikeler ve henüz oturmamış yumuşak kumun neden olabileceği batma risklerine karşı vatandaşları sahile girmemeleri konusunda kesin bir dille uyardı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından plajın yeniden açılmasına askeri itfaiye ekipleri karar verecek.