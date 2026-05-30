Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünya genelinde yaklaşık 1,4 milyar insan yüksek tansiyon (hipertansiyon) ile mücadele ediyor.

Kişi kendini tamamen sağlıklı ve iyi hissedebilir, ancak kan damarları uzun vadede kronik ve yüksek bir basınç altında yıpranmaya devam eder. Bu süreç ne kadar uzarsa; kalp krizi, felç (inme) ve böbrek yetmezliği gibi ölümcül komplikasyonların riski de o kadar artar.

Doktorlar diyet değişiklikleri, egzersiz ve ilaç tedavisinin yanında, kan basıncını düşürmede klinik olarak rüştünü ispatlamış çok güçlü bir içecek öneriyor: Pancar Suyu.

Beslenme uzmanı ve diyetisyen Julia Zumpano, pancarın tansiyon üzerindeki hızlı etkisini şu bilimsel mekanizmayla açıklıyor:

"Pancar, vücudun doğrudan 'nitrik okside' dönüştürdüğü doğal nitratlar açısından çok zengindir. Nitrik oksit ise kan damarlarının gevşemesini, genişlemesini ve böylece kan akışının rahatlayarak damar üzerindeki basıncın (tansiyonun) anında düşmesini sağlar."

Klinik çalışmalar ne diyor?

Frontiers in Physiology dergisinde yayınlanan çift kör ve randomize bir çalışmada, konsantre pancar suyu içen sağlıklı yetişkinlerin, sadece 30 dakika sonra büyük tansiyonlarında (sistolik kan basıncı) yaklaşık 5.2 mmHg'lik net bir düşüş tespit edildi.

Frontiers in Nutrition’da yayınlanan ve hipertansiyon hastası bireyler üzerindeki 7 farklı klinik çalışmayı inceleyen dev bir meta-analiz, düzenli pancar suyu tüketiminin tansiyonu ortalama 5mmHg düşürdüğünü doğruladı. Klinik diyetisyen Alison McLaughlin, düzenli tüketimde tansiyonu düşürdüğüne dair eldeki en güçlü bilimsel kanıtın pancar suyuna ait olduğunu belirtiyor.

Sodyumu vücuttan atan elit elektrolit: Pancarın bir diğer büyük silahı ise içerdiği yoğun potasyumdur. Potasyum, yüksek tansiyonun baş düşmanı olan fazla sodyumun (tuzun) idrar yoluyla vücuttan atılmasını sağlar.

Eğer pancarın tadından hoşlanmıyorsanız, damar sağlığınızı korumak için beslenme uzmanı Mary Mosquera Cochran şu alternatifleri tüketmenizi öneriyor:

Sarımsak (Doğal damar genişleticidir)

Yüksek kaliteli bitter çikolata (Flavonoid içeriğiyle kalbi korur)

Diğer potasyum zenginleri: Yapraklı yeşil sebzeler, avokado, muz, patates, kuru fasulye, domates ve kuruyemişler.