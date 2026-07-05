Paraná kıyı şeridinde inşa edilen 1.244 metre uzunluğundaki Guaratuba Köprüsü, eski feribot rotasındaki 30 dakikalık seyahat süresini 1 dakikaya indirdi. Bölge ulaşımını tamamen rahatlatan bu dev projenin mali kayıtlarında, açılışın hemen ardından 2,8 milyon dolarlık usulsüzlük belirlendi.

USULSÜZLÜK SORUŞTURMASININ DETAYLARI NEDİR?

Paraná Eyaleti Sayıştaylığı (TCE-PR), köprünün sözleşme revizyonlarında haksız fiyat artışları ve hayali harcamalar tespit etti. Soruşturma dosyasında, su üstündeki inşaat çalışmaları için harcanan lojistik ve denizcilik desteği kalemlerinde milyonlarca liralık fazla ödeme yapıldığı belgelendi.

Yüklenici firma tarafından projenin orijinal teklifinde yer alması gereken teknik araçların, sonradan ek masraf olarak faturalandırıldığı ortaya çıktı. Ekim 2026 yılına kadar geçerliliği bulunan sözleşme süresince, kamu zararının tazmin edilmesi için mali düzeltmelerin yapılması kararlaştırıldı.

HAYALİ EKİPMAN KULLANIMI NASIL TESPİT EDİLDİ?

Denetçilerin bölgede yaptığı fiziki incelemelerde, yüksek gerilim hatlarının çekilmesi için bütçelenen ekipman listesinde büyük usulsüzlükler bulundu. Karayolları Dairesi (DER-PR) tarafından onaylanan resmi tablolarda 5 adet drone ve 10 adet kablo çekme makinesi faturalandırıldı.

Ancak sahada yapılan teknik denetimlerde sadece 1 adet drone ve 1 adet kablo çekme aracının aktif olarak kullanıldığı saptandı. Planlanan bütçe ile fiilen kullanılan ekipmanlar arasındaki bu devasa fark, projede doğrudan 300 bin dolarlık ek bir kamu zararına yol açtı.

YETKİLİ KURUMLARIN VEYA YÜKLENİCİ FİRMANIN SAVUNMASI

Paraná Karayolları Dairesi, projenin bütçesindeki "aşırı fiyatlandırma" suçlamalarını reddederek bütçe değerlendirmesinin parça bazlı değil toplam sözleşme bedeli üzerinden yapılması gerektiğini savundu. Kurum, entegre mühendislik projelerinde bu tarz teknik yorum farklılıklarının olağan olduğunu açıkladı.

Köprünün yapımını üstlenen Nova Ponte Konsorsiyumu ise tüm yasal mevzuatlara ve sözleşme maddelerine uygun hareket ettiklerini bildirdi. Sayıştay Genel Kurulu'nun inceleme süreci devam ederken, 80 milyon dolarlık köprü araç trafiğine açık kalmaya devam ediyor.