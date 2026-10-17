Temmuz ayında düzenlenen bir müzayedede, uzun yıllardır gün yüzüne çıkmayan değerli bir sanat eseri tesadüfen yeniden keşfedildi.

CNN International'ın haberine göre, garaja açılan koridorun karanlık bir köşesinde bulunan tablo, yalnızca 30 dolara satın alındı. Eserin ünlü Amerikalı sanatçı Gertrude Abercrombie'ye ait olduğunun belirlenmesiyle hikâye bambaşka bir boyut kazandı.

Yaklaşık 75 yıldır kamuoyunun karşısına çıkmayan tablonun, Abercrombie'nin 1951 yılında yaptığı "Alderman Merriam'ın Kabukları" olduğu doğrulandı.

DOKTORUNA TEDAVİ KARŞILIĞINDA HEDİYE ETMİŞ

On deniz kabuğunun yer aldığı natürmort eser, sanatçının hayattayken düzenlenen altı kişisel sergisinde gösterildi. O dönemde tablo için 50 ila 150 dolar arasında fiyat biçildi. Abercrombie tabloyu hiçbir zaman satmadı. Eseri, aldığı tıbbi hizmetlerin karşılığında Michigan'ın Kalamazoo kentindeki bir doktora verdi. Doktorun hayatını kaybetmesinin ardından tablo miras yoluyla başka ellere geçti ve uzun yıllar boyunca gözlerden uzak kaldı.

30 DOLARA SATIN ALDI, İMZAYI FARK EDİNCE ŞÜPHELENDİ

Müzayede evi Freeman's tarafından plak ve orta yüzyıl mobilyalarıyla ilgilenen bir koleksiyoncu olarak tanımlanan alıcı, tabloyu evin garaja giden bölümündeki karanlık bir köşede fark etti. Siyah zemin üzerinde güçlükle seçilen imzayı gören alıcı, eserin sıradan bir tablo olmayabileceğini düşündü. Bunun üzerine eseri yalnızca 30 dolar ödeyerek satın aldı.

Aile tatili sırasında planını değiştirerek Milwaukee Sanat Müzesi'ndeki Gertrude Abercrombie sergisini ziyaret eden alıcı, burada karşılaştığı katalogda kendi tablosunun 1952 tarihli bir gazete kupüründe yer alan fotoğrafını gördü.

UZMANLAR ORJİNAL OLDUĞUNU DOĞRULADI

Tablo daha sonra Freeman's'a götürüldü. Sanat tarihi profesörü Susan Weininger tarafından incelenen eser, orijinal çerçevesi ve detaylarıyla birlikte Abercrombie'nin gerçek bir çalışması olarak doğrulandı. Restoratör Julian Baumgartner tarafından temizlenen tabloda, yüzeydeki kir ve zamanla matlaşan vernik dışında önemli bir hasar bulunmadığı belirlendi.

250 BİN DOLAR BEKLENİYORDU, 1,35 MİLYON DOLARA SATILDI

Freeman's, tablo için 150 bin ila 250 bin dolar arasında bir satış tahmini yaptı. Müzayede sonucunda ise beklentilerin çok üzerinde bir rakama ulaşıldı. "Alderman Merriam'ın Kabukları", 1,35 milyon dolara alıcı buldu. Böylece eser, Gertrude Abercrombie'nin tabloları arasında açık artırmada ulaşılan en yüksek satış fiyatının sahibi oldu. Sanatçının daha önceki rekoru, 2025 yılında Sotheby's tarafından 1,02 milyon dolara satılan "Merhamet İçin Mesaj" adlı eserine aitti.

DENİZ KABUKLARI ESERLERİNDE ÖZEL BİR YERE SAHİPTİ

1977 yılında hayatını kaybeden Gertrude Abercrombie, rüya atmosferi taşıyan sürrealist çalışmalarıyla tanınıyordu. Sanatçının Şikago'daki evi de dönemin önemli caz müzisyenlerinin buluştuğu mekanlardan biriydi. Dizzy Gillespie ve Charlie Parker gibi isimlerin katıldığı toplantılara ev sahipliği yapıyordu.

Abercrombie eserlerinde deniz kabukları, baykuşlar ve kediler gibi motiflere sıkça yer veriyordu. Bu figürlerin sanatçının yaşamı, deneyimleri ve kimliğiyle bağlantılı sembolik anlamlar taşıdığı belirtiliyor.

Müzayede evinin eserle ilgili açıklamasında, deniz kabuklarının Abercrombie için aynı zamanda bir dostluk sembolü olduğu ve sanatçının bunları yakın çevresindeki insanlara hediye ettiği ifade edildi. Freeman's Başkan Yardımcısı Zachary Wirsum ise yaklaşık 75 yıl boyunca ortada olmayan eserin yeniden bulunmasını olağanüstü bir keşif olarak değerlendirdi.