Bugün Ay yengeç burcuna geçiş yapıyor. Ev, aile, duygusal güvence ve aidiyet hissi ön plana çıkıyor. Güneş ve Venüs ile kurduğu uyumlu açılar, sezgilerimizi güçlendirirken ilişkilerde şefkat, anlayış ve estetik duyguları destekliyor. Ancak Satürn ile yapacağı kare açı, duygusal anlamda bazı engellerle, sorumlulukların getirdiği baskılarla ya da kısıtlanma hissiyle karşılaşabileceğimizi gösteriyor.

Koç & Yükselen Koç:

Ay'ın Yengeç geçişiyle odağınız ev, aile ve yuva konularına kayıyor. Güneş ve Venüs desteğiyle aile içi ilişkilerde sıcaklık ve güzellikler yakalayabilirsiniz. Ancak Satürn karesi, kariyer veya sorumluluklar nedeniyle ev hayatınızda bazı sınırlandırmalar ve üzerinizde baskı hissettirebilir. Sabırlı olun.

Boğa & Yükselen Boğa:

Yakın çevreniz, kardeşleriniz ve iletişim trafiğiniz hareketleniyor. Güneş ve Venüs'ün tatlı desteğiyle kendinizi güzel ifade edebilir, keyifli konuşmalar yapabilirsiniz. Fakat Satürn karesi, uzak planlar, eğitim veya hukuki/resmi işlerde bazı gecikmeler veya engeller çıkarabilir. İşlerinizi adım adım ilerletin.

İkizler & Yükselen İkizler:

Maddi konular ve özdeğer hissiniz gündemde. Finansal olarak hoş fırsatlar ya da kendinizi şımartacak harcamalar gündeme gelebilir. Ancak Satürn'ün sert açısı, ortaklı paralar, borçlar veya ödemeler konusunda temkinli ve disiplinli olmanız gerektiğini hatırlatıyor. Harcamalarda aşırıya kaçmayın.

Yengeç & Yükselen Yengeç:

Ay sizin burcunuza geçerek enerjinizi ve çekiciliğinizi yükseltiyor. Güneş ve Venüs ile olan uyumlu açılar ilişkilerde ve kişisel duruşunuzda size ışık katıyor. Ancak karşıt evinizden gelen Satürn karesi, ikili ilişkilerde veya ortaklıklarda soğukluk, mesafe ya da ciddiyet gerektiren durumlar yaratabilir. Esnek olmaya çalışın.

Aslan & Yükselen Aslan:

Bugün biraz kendi içinize çekilmek, ruhunuzu dinlendirmek isteyebilirsiniz. Gizli güzellikler, sanatsal ya da ruhsal çalışmalar size çok iyi gelecektir. Ancak Satürn karesi, günlük koşturmacalar, iş sorumlulukları ve sağlık konularında sizi biraz yorabilir. Kendinize yüklenmeden temponuzu ayarlayın.

Başak & Yükselen Başak:

Sosyal çevreniz, arkadaş grubunuz ve gelecek hayalleriniz hareketleniyor. Arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirebilir, güzel destekler alabilirsiniz. Ancak Satürn karesi, aşk hayatınızda veya çocuklarla ilgili konularda bazı sorumlulukları ya da ciddiyet gerektiren sınırları önünüze getirebilir.

Terazi & Yükselen Terazi:

Kariyer ve toplum önündeki duruşunuz ön plana çıkıyor. Üstlerinizle ilişkilerde veya işinizde Venüs desteğiyle olumlu etkiler altındasınız. Fakat Satürn karesi, ev ve aile sorumluluklarının iş hayatınızla çakışmasına neden olabilir. İki taraf arasındaki dengeyi kurarken sakin kalmalısınız.

Akrep & Yükselen Akrep:

Uzaklar, eğitim, hukuki konular ve seyahat planları gündeminize gelebilir. Zihinsel olarak ilham dolu ve iyimser bir gündesiniz. Ancak Satürn karesi, yakın çevrenizle olan iletişimde veya günlük planlarınızda bazı kısıtlamalar ve gecikmeler yaşatabilir. Yazışmalara ve resmi evraklara dikkat edin.

Yay & Yükselen Yay:

Ortaklı finansal konular, miras, nafaka veya yatırımlar gündeminizde. Güneş ve Venüs desteği maddi anlamda rahatlatıcı haberler getirebilir. Ancak Satürn karesi, kendi bütçeniz ve harcamalarınız konusunda daha kontrollü olmanızı söylüyor. Riskli finansal adımlardan uzak durun.

Oğlak & Yükselen Oğlak:

İkili ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar alanınız hareketleniyor. Karşı taraftan sevgi ve ilgi görmek mümkün. Ancak burcunuzda veya sizi doğrudan etkileyen alanda duran Satürn'ün kare açısı, duygularınızı açmakta zorlanmanıza ya da partnerinize karşı mesafeli görünmenize yol açabilir. Bazen duvarları indirmek gerekir.

Kova & Yükselen Kova:

Günlük işleriniz, çalışma ortamınız ve sağlığınız ön planda. İş yerinizde uyum ve keyif yakalayabilirsiniz. Fakat Satürn karesi, arka planda çalışan zihinsel kaygıları veya gizli engelleri tetikleyebilir. Kendinizi bedenen ve zihnen fazla yıpratmamaya özen gösterin.

Balık & Yükselen Balık:

Aşk hayatınız, hobileriniz ve yaratıcılığınız tavan yapıyor. Sevdiklerinizle vakit geçirmek size çok iyi gelecek. Ancak Satürn karesi, sosyal çevrenizden veya gelecek planlarınızdan kaynaklanan bazı sorumlulukların eğlencenizi kısıtlamasına neden olabilir. Dengeyi yakalamak sizin elinizde.