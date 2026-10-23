Cumhuriyet Bayramı'nın bu yıl perşembe gününe denk gelmesiyle gözler tatil takvimine çevrildi. Öğrenciler ve çalışanlar 4,5 günlük tatil ihtimalini araştırırken 30 Ekim için alınacak olası karar da merak konusu oldu. Peki, cuma günü okullarda ders yapılacak mı, kamu kurumları açık olacak mı?

30 EKİM CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

30 Ekim 2026 Cuma günü, mevcut resmi tatil takviminde yer almıyor. Bu nedenle ayrıca bir idari izin kararı alınmadığı sürece okullarda eğitim öğretim devam edecek, kamu kurumları da normal mesai düzeninde çalışacak.

Öğrencilerin ve kamu çalışanlarının 30 Ekim'de izinli sayılabilmesi için yetkili makamlarca ayrıca karar verilmesi gerekiyor.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI TATİLİ HAFTA SONUYLA BİRLEŞECEK Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl perşembe günü kutlanacak. Tatil, 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'te başlayacak ve 29 Ekim Perşembe günü boyunca devam edecek. Böylece mevcut takvime göre toplam 1,5 günlük resmi tatil uygulanacak.

Tatilin hafta sonuyla birleşerek 4,5 güne uzaması ise 30 Ekim Cuma günü için idari izin kararı alınmasına bağlı. Böyle bir karar henüz açıklanmadığı için cuma günü normal çalışma ve eğitim günü olacak.

Çalışanlar ise yıllık izin kullanarak tatillerini hafta sonuyla birleştirebilecek.

28-29-30 EKİM TATİL TAKVİMİ

28 Ekim Çarşamba: Saat 13.00'ten itibaren resmi tatil.

29 Ekim Perşembe: Tam gün Cumhuriyet Bayramı tatili.

30 Ekim Cuma: Ayrı bir izin kararı alınmadığı sürece normal eğitim ve çalışma günü.

31 Ekim Cumartesi ve 1 Kasım Pazar: Hafta sonu tatili.

Buna göre Cumhuriyet Bayramı tatilinin 4,5 güne uzayıp uzamayacağı, 30 Ekim Cuma günü için alınacak olası idari izin kararına bağlı olacak.